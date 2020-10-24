全台最南屏東四重溪溫泉 夢幻浪漫夜景未演先轟動

天氣轉冷，又到了泡湯好時節，屏東四重溪溫泉觀光季將於11月7日登場，縣府繼前年以紫色薰衣草燈海搭上台灣燈會熱潮，去年以楓紅燈海吸引數萬民眾到訪，今年再以浪漫桃花為主題，試燈美照陸續曝光，宛如桃花片片飄落廣闊草原的夢幻浪漫美景，未演先轟動，不僅在網路上掀起熱烈討論，也帶動首波泡湯旅遊潮，溫泉業者開心直呼旅遊「春天」來了。

位於屏東縣車城鄉的四重溪溫泉區是全台最南的溫泉區，縣府連續3年在溫泉觀光季期間以燈海將溫泉公園打造成夢幻夜景，成為爆紅的打卡新景點，今年以浪漫桃花為主題，近期展開試燈，吸引民眾前往爭睹搶拍；四重溪觀光發展協會說，試燈美照在網路分享後，加上最近天氣轉冷，帶動首波泡湯旅遊熱，單日往返居多，下月起會達到高峰；警方提醒公園停車場停位車位少，遊客最好在附近停好車，再步行到公園。

縣府說，今年溫泉公園除了美麗又夢幻的桃紅燈海，還有倒映一池桃紅的泡腳池、靜謐舒適的桃林隧道、象徵踩出好人緣的桃花高跟鞋、翩翩飛舞的蝴蝶和旅服中心屋簷下隨風飄逸的桃花，都是園內讓人駐足欣賞的亮點；另外，公園旁文化小徑及溫泉老街也染上桃花粉顏，民眾泡完溫泉後愜意而行，享受輕鬆自在的溫泉鄉氛圍，11月7日晚上正式點燈。

溫泉季期間在浪漫燈海夜景、交通接駁車外，縣府今年特別推出「求婚事務所」，徵選3對幸福戀人，只要愛情故事夠精彩都可在11月22日前至官網報名，準備溫泉季文創品、新人專屬客製化夜燈及溪溫泉雙人住宿卷等超值好禮和求婚過程紀錄影片；11月21日則有首屆溫泉季Cosplay大賽，徵選20組參賽者詮釋最愛的角色。