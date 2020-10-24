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台南南區清水路「補丁」快不見了！前瞻1600萬做路平
台南市南區清水路為中華南路到安平港段，是通往台86線、安平工業區、高雄市主要的聯外道路，人車往來頻繁，由於地方多次反映已20多年未重鋪改善，多處都龜裂、破損，且還用「補丁」修補有礙觀瞻，市府近期已爭取到中央前瞻計畫補助經費，加上地方配合款共1600萬元，預計11月完成工程規畫設計，後續將立即提報營建署審議，進行發包。
工務局指出，清水路道路改善工程總經費1600萬元，其中前瞻計畫中央補助1280萬元，地方配合款320萬元，改善道路全長1500公尺，寬度23公尺。
工務局表示，為讓路面更平順，將邀集管線單位協調配合將人手孔蓋下地約100處，以提升台南市聯外道路的服務品質，並還給地方一個安全、舒適的行車環境。
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