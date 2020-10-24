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藍踢爆高市府首長被判刑 李雅靜：陳其邁市長要再檢視團隊

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市客委會主委陳志勇請辭獲准。圖／本報資料照片
高雄市客委會主委陳志勇請辭獲准。圖／本報資料照片

高雄市陳其邁小內閣客委會主委陳志勇因10年前涉及一起採購法弊案被判有罪、緩刑，國民黨高雄市議員李雅靜昨天在臉書踢爆此事，陳志勇昨已向陳其邁請辭獲准。李雅靜今天要求陳其邁重新檢視市府團隊是否還有未爆彈，真正為市民拚市政。

陳其邁昨天表示確實不知道陳志勇多年前這一官司，已同意陳請辭。

李雅靜表示，政務官、尤其市府一級單位主管首重操守，雖然緩刑任用並未違反公務人員任用條例，但違反政府採購法的人，適合擔任掌握政府預算的單位主官嗎？陳其邁市長應重新檢視市府團隊政務官，是否還有未爆彈。

李雅靜說，高市府團隊機要人員任用存在相當多的問題，陳其邁應將適合的人、放在適合的崗位、做適合的事；期盼邁市府團隊為了高雄市民，能栓「緊」螺絲，緊緊緊兩年拚四年，真正造福高雄。

國民黨高雄市議員李雅靜促高雄市長陳其邁檢視團隊是否還有不適任之人。記者楊濡嘉／攝影
國民黨高雄市議員李雅靜促高雄市長陳其邁檢視團隊是否還有不適任之人。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 李雅靜 高雄市

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