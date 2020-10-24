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藍踢爆高市府首長被判刑 李雅靜：陳其邁市長要再檢視團隊
高雄市長陳其邁小內閣客委會主委陳志勇因10年前涉及一起採購法弊案被判有罪、緩刑，國民黨高雄市議員李雅靜昨天在臉書踢爆此事，陳志勇昨已向陳其邁請辭獲准。李雅靜今天要求陳其邁重新檢視市府團隊是否還有未爆彈，真正為市民拚市政。
陳其邁昨天表示確實不知道陳志勇多年前這一官司，已同意陳請辭。
李雅靜表示，政務官、尤其市府一級單位主管首重操守，雖然緩刑任用並未違反公務人員任用條例，但違反政府採購法的人，適合擔任掌握政府預算的單位主官嗎？陳其邁市長應重新檢視市府團隊政務官，是否還有未爆彈。
李雅靜說，高市府團隊機要人員任用存在相當多的問題，陳其邁應將適合的人、放在適合的崗位、做適合的事；期盼邁市府團隊為了高雄市民，能栓「緊」螺絲，緊緊緊兩年拚四年，真正造福高雄。
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