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高雄旗山轉爐石清理落後 環保局廢止萬大清理計畫

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市旗山區大林段農地遭非法填埋百萬噸轉爐石，迄今僅清理8000餘噸、只清運22%，進度落後，高雄市環保局23日晚間宣布廢止萬大公司清理計畫，轉而要求中聯公司善盡「清理責任人」責任出面處理，目前也將全案移送政風處調查責任歸屬。

高市環保局表示，萬大公司依核准計畫，應清運3萬7千噸轉爐石，但至22日止，卻僅清運暫存約8000餘噸，進度嚴重落後，且實際去化量為0。汙染面積鑑界、清運計畫所需臨時用水用電申請及監測作業亦未完成。

環保局表示，已多次函請萬大公司加速清理，萬大卻以種種理由搪塞，因此認定這家公司沒有清理能力，於是依法廢止萬大公司清理計畫，也依「廢棄物清理法」第30條規定，要有原產源事業中聯公司依法負起清理責任。

另全案也將移請政風處調查，當時萬大未提供可信任的保證，為何核准萬大公司第六次修正清運計畫，進而釐清責任。

高雄市 農地 廢棄物

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