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金門攜手中華郵政籌設「海快專區」盼吸引跨境電商進駐

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（中左）日前率相關主管，拜會中華郵政股份有限公司，研商加速在金門興建郵政物流大樓案。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（中左）日前率相關主管，拜會中華郵政股份有限公司，研商加速在金門興建郵政物流大樓案。圖／縣府提供

為推動跨境物流，金門縣長楊鎮浯日前率相關主管，拜會中華郵政股份有限公司，研商加速在金門興建郵政物流大樓案，因為土地所有權移轉登記後3年內必須取得建築執照，目前已逾1年半，在111年2月17日將屆滿；中華郵政表示，將用一個月的時間評估「興建規劃與期程」，並表達會以金門利益為優先考量。

這項會談由立法院交通委員會委員立委陳雪生主持，中華郵政董事長吳宏謀、副總經理李甘祥、經營策略設計委員會副主委蔡文慶、縣長楊鎮浯率縣府相關業務人員與會。

建設處表示，按「海峽兩岸郵政協議」，廈門、金門同為兩岸郵件封發局，為協助中華郵政在金門地區發展郵件物流中心，縣府在去年2月18日就讓售縣金湖鎮市港段32地號等16筆土地，合計面積5,479.74平方公尺；盼透過物流大樓，可建置兩岸郵件封發局、郵政進出口貨棧、保稅倉庫及一般倉庫、關郵檢協同作業機制，結合金廈海運快遞及金廈兩門對開郵路的多元發貨管道，吸引跨境電商業者到金門設置發貨倉。

這件土地興建計畫，於土地所有權移轉登記後3年內必須取得建築執照，目前已逾1年半，在111年2月17日將屆滿，因此在會談中決議，做成中華郵政公司需於一個月內完成評估興建計畫，並請金門縣政府評估計畫方案，適度展期。

吳宏謀說明，中華郵政於土地取得後，因經濟大環境不斷變化，他們對計畫推動很有意願並也努力進行，一直在思考如何達到雙方最好的效益，讓郵局跟金門經濟達成雙贏；但因建照取得有一定程序，希望縣府於時效性上保留彈性。

楊鎮浯表示，金門在進行大物流產業鏈中，郵政是其中一部分，海快專區初期推展時，業者或許信心不足，不過在招商過程中華郵政的投資會讓海快專區有固定客源、貨源，透過專區堆動來與大陸郵政合作也是一大優勢。若中華郵政投資的政策不變，有關限期開發的規範可再細化研擬。

「兩岸物流海運快遞專區」是楊鎮浯的重要政見，盼透過專區建置帶動金門經濟升級，海快專區標租預計釋出土地面積1,278.5平方公尺及倉庫1棟面積約529.5平方公尺等空間，以出租土地與建物供海運快遞貨物專區業者經營業務；目前2家公司投標並通過資格審查，近期依法定程序評選最適廠商。且現階段海快線路已趨成熟，金門已具有口岸優勢，能夠吸引進出口商進駐。

金門 中華郵政

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