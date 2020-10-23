無預警停水潮州自來水用戶氣炸！ 怒批：先停水後公告
潮州鎮潮新淨水場日因管線改建工程造成停水，導致鎮內4百多戶自來水用戶無水可用，由於事發突然多數鎮民無法及時儲水，再加上，時逢周末許多商家受影響，對此，台灣自來水公司第七區管理處表示，本次停水為非計畫性停水，若未來發生類似的突發狀況，也會加強宣傳，並且即時通知鄰里長。
台灣自來水公司第七區管理處東港營運所於17日下午執行潮新淨水場管線改建工程時，發現水管漏水因此臨時停水擴大維修，在晚上8時50分公告停水，然而表定時間確實當天傍晚5時30分停水，但實際停水早在表定時間5時以前就開始。
由於停水當天正逢假日，相關單位並未上班，民眾只好致電客服人員，由於公告時間較晚，有民眾在公告消息之前致電客服詢問，就連客服人員也因收到停水通知，便回應居民，「沒有停水」，並要求居民自行檢查住家水錶。
本次「無預警停水」停水，時間不僅沒有按造表定時間停水，還未在表定時間內恢復供水，此外，恢復供水後，潮州鎮自來水用戶的水質不僅不好，且水流也相當微弱。
除17日發生停水，18日也持續停水，造成不少潮州鎮民生活困擾，先是民眾沒能提前儲水；接著，停水正逢周末，導致店家做生意受到影響，甚至有部分民眾未得知停水消息，導致抽水馬達空轉過熱燒毀。
直到公告出來之後，潮州鎮民得知「無預警停水」，不少鎮民紛紛到臉書地方社團PO文詢問，才得知有不少人廣受停水所苦，貼文下的留言更是哀鴻遍野。甚至，怒批「沒有通知就停水」、「停水後才通知」。
潮州鎮公所質疑，潮州鎮內兩萬多戶中，已有一萬戶向自來水公司申請使用自來水管線，但現階段全鎮只有約4千多戶通水，以潮新淨水廠的容量不應該發生停水事件。
潮州鎮公所強調，若現階段4千多戶就發生停水，未來若完成1萬多戶管線鋪設後，再次發生類似事件，恐怕會有更多自來水戶受影響，另外，會發生無預警停水，是否有其他原因，或不為人知的情形，仍待自來水公司回應。
對此，台灣自來水公司第七區管理處表示，本次停水事件為「非計畫性」停水事件，若發生類似情形，未來不僅會盡快在官網上公告，並會加強宣導，也會即時通告鄰里長轉告居民。
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