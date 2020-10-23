高雄肉燥飯爭霸賽開放報名 陳其邁：不怕貨比貨

高雄肉燥飯爭霸賽今天起開放網路報名至11月6日止，市長陳其邁今天上午表示，「不怕貨比貨」，歡迎台南鄉親換口味。觀光局說，這次將選出10家優勝店家，獎金額度也將公開。

環島郵輪探索夢號昨天啟航，首站來到高雄市，高雄市長陳其邁今天化身觀光大使，帶領其中80名旅客遊高雄，搭乘輕軌遊知名景點。針對肉燥飯節今天正式開放報名，陳其邁接受媒體聯訪指出，「不怕貨比貨」。

陳其邁表示，希望大家良性競爭，高雄較鹹香、台南較甜，希望能把高雄最好吃的肉燥飯行銷到全台灣，當然也包括台南，歡迎台南鄉親換一下口味，吃吃看高雄鹹香好吃的肉燥飯。

觀光局表示，2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽從今天中午12時起到11月6日下午6時開放網路報名，將分為「專業店家組」和「全民制霸組」，邀請高雄在地店家、餐廳、小吃和料理達人一同PK，行銷高雄觀光，宣導愛用台灣豬。

觀光局說，參賽作品的肉燥飯是以傳統熟知的肉燥形式為主體，不包含較大塊狀的飯類料理（如焢肉飯、爌肉飯、炕肉飯等），使用肉品也須為台灣豬肉。

評審作業分為兩階段，第一階段為網路投票及專家推薦，投票選出10間人氣店家、專家推薦10間店家，共20家店進入第二階段。第二階段則將邀專家和秘密客到店家試吃，評分標準包含美味度、價格合理性、餐廳衛生、在地食材使用、服務品質等。

觀光局指出，最後將依評分結果選出10名優勝店家為高雄十大肉燥飯霸主。至於全民制霸組則將在店家組頒獎典禮當天進行「全民制霸百人評選」，選出優勝霸主。至於優勝獎金額度即將籌劃完成，將於近期公布。