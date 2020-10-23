綠鬣蜥野外氾濫 屏東9個月抓5000多隻冠全台

外來入侵種綠鬣蜥在高屏地區野外族群快速擴張，造成嚴重農損、河堤結構受損及影響生態平衡，屏東縣今年1月至9月已經捕捉5000多隻，捕捉到的數量居全台之冠。

縣政府農業處長鄭永裕表示，屏東縣政府辦理捕捉綠鬣蜥換農產品的獎勵計畫，去年抓了4182隻，今年截至9月底抓了5480隻，數量驚人，捕捉數量居全台之冠，野外族群數量無法估算。

鄭永裕表示，目前農政單位發現綠鬣蜥族群分布，主要在屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、麟洛鄉、潮州鎮和九如鄉等地區，由於綠鬣蜥喜歡棲身在水溝內，甚至在田埂及土堤挖洞築巢，往往造成土堤和排水溝損壞影響灌溉。

鄭永裕指出，綠鬣蜥成長速度快，繁殖能力強，一隻母綠鬣蜥每年可產40至70顆卵，且平均孵化率超過8成，今年3月份捕捉到很多抱卵的母蜥。

農業處表示，成體綠鬣蜥力量大，但不太會主動發動攻擊，民眾如果發現不必恐慌，可以先向縣府1999通報發現地點，縣府將會派專人捕捉；親自捕捉要特別注意尾巴甩動及注意不要被咬，可利用水桶等容器撲蓋捕捉，捕捉後體長超過20公分者，可至消防局屏東分隊及潮州分隊兌換農產品。

農業處提醒，農委會日前公告修正「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」規定，已將綠鬣蜥納入，飼養綠鬣蜥民眾，自9月1日起至11月30日止，應向縣政府申請登記，違者處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；沒有繼續飼養意願的民眾，連絡農業處動保科協助處理。