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「澎湖研究」學術研討會登場 110年將改名澎湖學

中央社 / 澎湖縣23日電

澎湖研究」學術研討會今年邁入第20屆，澎湖縣長賴峰偉今天宣布明年起「澎湖研究」將改名為「澎湖學」再出發，為澎湖長遠發展奠基磐石。

「澎湖研究」第20屆學術研討會今天在澎湖科技大學登場，一連舉行3天，今年以「共筆澎湖－地方再建構與文化再創造」為主題。

與會學者專家共將發表多篇論文與專題演講，同時前往西嶼彈藥本庫（銅牆鐵壁）等軍事史蹟園區參訪，進一步探討歷史、建物構造等相關面向，深入了解澎湖的軍事遺產

賴峰偉指出，「澎湖研究」是他在縣長第二任期任內創辦，今年邁入第20年（屆），研究層面多元化，越來越廣，對澎湖發展軌跡，具有相當的貢獻。

賴峰偉表示，明年起「澎湖研究」將改名為「澎湖學」，未來將以產業、教育、文學、軍事、歷史、新住民、交通、運動等20項類別，分門別類來進行澎湖更深更廣的研究。

澎湖 賴峰偉 遺產

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