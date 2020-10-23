綠鬣蜥野外氾濫 屏東縣9個月抓5千隻全台最多

外來入侵種綠鬣蜥在高屏地區野外族群快速擴張，造成嚴重農損、河堤結構受損及影響生態平衡。屏東縣政府今年持續辦理農產品獎勵計畫，今年從1月至9月捕捉超過5000隻，數量驚人，農業處提醒目前飼養或持有綠鬣蜥的民眾，在11月30日前向農業處辦理登記，逾期未登記者最高可處5萬元罰鍰。

農業處長鄭永裕說，屏東縣的綠鬣蜥去年抓4182隻，今年截至9月底就抓了5480隻。綠鬣蜥野外族群數量難以估算，目前農政單位發現綠鬣蜥族群分布，主要在屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、麟洛鄉、潮州鎮和九如鄉等地區，由於綠鬣蜥喜歡棲身在水溝內，甚至在田埂及土堤挖洞築巢，往往造成土堤和排水溝損壞影響灌溉。

鄭永裕說，綠鬣蜥成長速度快，繁殖能力強，一隻母綠鬣蜥每年可產40到70顆卵，平均孵化率超過8成，今年3月捕捉到很多抱卵的母蜥，藉此降低野外族群擴散速度。未來會持續辦理農產品獎勵計畫，希望民眾繼續響應參與移除活動，有效防治外來入侵種繁殖擴散。

農業處指出，成體綠鬣蜥力量大，但不太會主動發動攻擊，民眾若果發現不必恐慌，可以先向縣府1999通報發現地點，縣府會派專人捕捉；親自捕捉要特別注意其尾巴甩動及注意不要被咬，居家內、外如發現綠鬣蜥，則可利用水桶、紙箱或其他容器撲蓋捕捉，捕捉後體長（吻肛長）超過20公分者，可到消防局第一大隊屏東分隊及第二大隊潮州分隊兌換農產品。