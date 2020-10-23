我從哪裡來？鼓勵申請戶籍謄本爬梳家族故事

今年是高雄之名出現100年，高雄市政府推出一系列追尋百年歷史活動，鼓勵民眾透過戶籍謄本重拾家族故事。日治時期戶籍謄本記錄的戶口資訊相當豐富，包含是否纏足、傷殘、種痘或吸食鴉片等，若細細爬梳，能從中一窺百年前家族生活樣貌一隅。

高雄市副市長史哲、內政部次長陳宗彥邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。史哲說，高雄人口統計資料顯示，高雄人有很多父祖輩來自高雄之外的縣市，高雄是一座移民城市，經由戶籍溯源，能幫助市民了解自己家族遷移史。

陳宗彥說，5年前他在台南市政府服務時，就曾查詢家族戶籍謄本，台灣戶籍系統相當完善，一代又一代的資料，能幫助民眾認識家族歷史。

1920年高雄州設立，原名打狗的城市進入了歷史的另一個進程，同年也是日治時代台灣第一次與日本國土同步進行大規模的戶口調查，當時的普查完整記錄高雄的市民群像。透過這些百年前的戶口資料，模糊的線索得以澄清，民眾若願意細細品味溯源，能自其中許多有趣的特殊註記，看見自己先祖的生活樣貌，不但可以解讀身世及家族歷史，更能從微觀角度來思考整部台灣史。

文化局長王文翠說，在2020年城市之名邁入百年的今日，希望居住在城市中的人們能做個有歷史的人，鼓勵民眾調閱百年前直系家族戶籍謄本，來發現自己的個人史。

文化局與民政局、各戶政事務所合作，鼓勵民眾至戶所申請個人直系家族戶籍謄本，也和學校合作，帶領學生追尋自己家庭的戶籍歷史，透過歷史文件遙望百年前先祖的生活樣貌，書寫個人家族故事。

來自哈瑪星、左營百年家族後代也分享追尋家族歷史的甘苦與感動。67歲左營區居民鄭正國，其曾祖父鄭新芬做過日治時期左營區長及庄長，他說，追尋先人軌跡，提醒自己不能忘本。

1905年，台灣實施史上第一次臨時戶口調查，從此台灣進入戶籍登記時代，戶籍謄本作為個人以及全戶的紀錄，除記載當事人身分外，也記載遷徙、除戶等異動，與民眾日常生活及家族發展息息相關。民眾查詢日治戶籍謄本後，可至高雄市立歷史博物館臉書查詢謄本記載內容的意義。