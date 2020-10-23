快訊

誰辯贏美國辯論完結篇？川普慢熱但「意外正常」錯過啥絕招

手刀前往！好市多開賣iPhone 12 各色有現貨省千元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我從哪裡來？鼓勵申請戶籍謄本爬梳家族故事

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長史哲（右）、內政部次長陳宗彥邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲（右）、內政部次長陳宗彥邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。記者王慧瑛／攝影

今年是高雄之名出現100年，高雄市政府推出一系列追尋百年歷史活動，鼓勵民眾透過戶籍謄本重拾家族故事。日治時期戶籍謄本記錄的戶口資訊相當豐富，包含是否纏足、傷殘、種痘或吸食鴉片等，若細細爬梳，能從中一窺百年前家族生活樣貌一隅。

高雄市副市長史哲、內政部次長陳宗彥邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。史哲說，高雄人口統計資料顯示，高雄人有很多父祖輩來自高雄之外的縣市，高雄是一座移民城市，經由戶籍溯源，能幫助市民了解自己家族遷移史。

陳宗彥說，5年前他在台南市政府服務時，就曾查詢家族戶籍謄本，台灣戶籍系統相當完善，一代又一代的資料，能幫助民眾認識家族歷史。

1920年高雄州設立，原名打狗的城市進入了歷史的另一個進程，同年也是日治時代台灣第一次與日本國土同步進行大規模的戶口調查，當時的普查完整記錄高雄的市民群像。透過這些百年前的戶口資料，模糊的線索得以澄清，民眾若願意細細品味溯源，能自其中許多有趣的特殊註記，看見自己先祖的生活樣貌，不但可以解讀身世及家族歷史，更能從微觀角度來思考整部台灣史。

文化局長王文翠說，在2020年城市之名邁入百年的今日，希望居住在城市中的人們能做個有歷史的人，鼓勵民眾調閱百年前直系家族戶籍謄本，來發現自己的個人史。

文化局與民政局、各戶政事務所合作，鼓勵民眾至戶所申請個人直系家族戶籍謄本，也和學校合作，帶領學生追尋自己家庭的戶籍歷史，透過歷史文件遙望百年前先祖的生活樣貌，書寫個人家族故事。

來自哈瑪星、左營百年家族後代也分享追尋家族歷史的甘苦與感動。67歲左營區居民鄭正國，其曾祖父鄭新芬做過日治時期左營區長及庄長，他說，追尋先人軌跡，提醒自己不能忘本。

1905年，台灣實施史上第一次臨時戶口調查，從此台灣進入戶籍登記時代，戶籍謄本作為個人以及全戶的紀錄，除記載當事人身分外，也記載遷徙、除戶等異動，與民眾日常生活及家族發展息息相關。民眾查詢日治戶籍謄本後，可至高雄市立歷史博物館臉書查詢謄本記載內容的意義。

民眾至戶政事務所調閱戶籍謄本時，要攜帶個人身分證正本，建議先上高雄市戶政資訊服務網，或下載手機APP「高雄市戶政線上e指通」點選線上預約，作業日約3天，每張資料收費15元。

高雄市副市長史哲率先響應，申請戶籍謄本追尋家族故事。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲率先響應，申請戶籍謄本追尋家族故事。記者王慧瑛／攝影
高雄市文化局與民政局、各戶政事務所合作，鼓勵民眾至戶所申請個人直系家族戶籍謄本，也和學校合作，帶領學生追尋自己家庭的戶籍歷史，透過歷史文件遙望百年前先祖的生活樣貌。記者王慧瑛／攝影
高雄市文化局與民政局、各戶政事務所合作，鼓勵民眾至戶所申請個人直系家族戶籍謄本，也和學校合作，帶領學生追尋自己家庭的戶籍歷史，透過歷史文件遙望百年前先祖的生活樣貌。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲（右）、內政部次長陳宗彥邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲（右）、內政部次長陳宗彥邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲說，高雄人口統計資料顯示，高雄人有很多父祖輩來自高雄之外的縣市，高雄是一座移民城市，經由戶籍溯源，能幫助市民了解自己家族遷移史。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲說，高雄人口統計資料顯示，高雄人有很多父祖輩來自高雄之外的縣市，高雄是一座移民城市，經由戶籍溯源，能幫助市民了解自己家族遷移史。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲（左二）、內政部次長陳宗彥（左三）等人邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲（左二）、內政部次長陳宗彥（左三）等人邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。記者王慧瑛／攝影
內政部次長陳宗彥說，5年前他在台南市政府服務時，就曾查詢家族戶籍謄本，台灣戶籍系統相當完善，一代又一代的資料，能幫助民眾認識家族歷史。記者王慧瑛／攝影
內政部次長陳宗彥說，5年前他在台南市政府服務時，就曾查詢家族戶籍謄本，台灣戶籍系統相當完善，一代又一代的資料，能幫助民眾認識家族歷史。記者王慧瑛／攝影
內政部次長陳宗彥率先響應，申請戶籍謄本追尋家族故事。記者王慧瑛／攝影
內政部次長陳宗彥率先響應，申請戶籍謄本追尋家族故事。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲（左）、內政部次長陳宗彥邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長史哲（左）、內政部次長陳宗彥邀大眾透過查索戶籍資料，共書高雄生活史。記者王慧瑛／攝影

高雄市 文化局 日治時期

延伸閱讀

移工集中檢疫床位不足 指揮中心：加防疫旅館床數足夠

高師大辦當代‧行政‧策展‧市場研討會 連結藝術生態

消防救護防疫津貼 縣市政府可以預算發給

國慶安檢點一國多制惹民怨 陳宗彥道歉了

相關新聞

綠鬣蜥野外氾濫 屏東縣9個月抓5千隻全台最多

外來入侵種綠鬣蜥在高屏地區野外族群快速擴張，造成嚴重農損、河堤結構受損及影響生態平衡。屏東縣政府今年持續辦理農產品獎勵計...

屏東勝利動物溜滑梯公園今開放 10座動物主題超萌

屏東縣繼縣民公園、永大公園與和平公園等共融公園後，屏東第一個以「動物造型、滑梯效能」為主題，設計兼顧孩童發展與美感的屏東...

高雄闖紅燈數5年內增18萬件 議員：紅單寄60天，太久了

高雄市議員黃紹庭今天質詢高雄市交通違規情形，指去年闖紅燈違規舉發數達34萬多件，今年前9個月已達到27萬多件，反觀台北市...

會動的木偶 屏東演武場「機構木偶迷蹤記」

拳擊冠軍、爵士先生、古騎兵，一件件做工精細的木偶，經由機構齒輪運轉應用，每個木偶活靈活現模仿不同角色動作，充滿童趣。屏東...

我從哪裡來？鼓勵申請戶籍謄本爬梳家族故事

今年是高雄之名出現100年，高雄市政府推出一系列追尋百年歷史活動，鼓勵民眾透過戶籍謄本重拾家族故事。日治時期戶籍謄本記錄...

屏東102歲老議員邱有進活力十足 96歲跟孫女同遊歐州

重陽節前夕，屏東縣長潘孟安今探視住內埔鄉102歲老議員邱有進阿公，邱有進阿公超有活力，中氣十足，擔任過4屆縣議員，四代同...

金門老兵召集令迎來滿天星 陳鎮湘帶舊部重返英雄島

「金門老兵召集令」從9月30日開始展開，今天迎來前陸軍總司令陳鎮湘，他親率23人團13位戰車群舊屬抵金，其中不乏是上將，...

探索夢號郵輪今航扺高雄 陳其邁化身領隊迎賓伴遊

疫後時代力拚觀光商機，搭載千名遊客的「探索夢號」今天上午航抵高雄港，高雄市長陳其邁前往高雄港9號碼頭，發送每名遊客一卡通...

跟進高雄24小時公托服務？新北：已有全天臨托服務

高雄市從19日起在大同社宅提供24小時幼兒托育服務，新北市議員何淑峯今天在質詢時提出，新北對於高雄的案例，有無要跟進提出...

高雄捷運高架站有月台門了 高架大寮站設半截型先測試

高雄捷運紅橘線的10個高架車站原來都沒有月台門，但曾發生乘客墜落軌道事件之後，高雄市議員紛紛促捷運公司在高架車站設置月台...

老飯店大玩懷舊復古風 高雄圓山旗跑趴穿越時空

衝國旅市場，老字號高雄圓山飯店大玩東方懷舊古風，上演「復古旗袍趴」，美麗高朓的模特兒穿上華麗旗袍及中國風晚禮服現身，宛如...

7年級生玩數位科技 立足南台灣

高雄子弟朱伯倫2年前創立「方陣聯合數位科技公司」，7年級的他從12人規模新創團隊起家，現已擴張為30人，年營業額逾5千萬...

熱門新聞

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

吃到「衛生紙漢堡」怒PO網 台中早餐店不到1小時被稽查

歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。