屏東102歲老議員邱有進活力十足 96歲跟孫女同遊歐州

重陽節前夕，屏東縣長潘孟安今探視住內埔鄉102歲老議員邱有進阿公，邱有進阿公超有活力，中氣十足，擔任過4屆縣議員，四代同堂，阿公在96歲時，還跟孫女一起同遊歐洲到義大利、瑞士與法國，邱阿公現在每天早上做伸展體操，三餐不忌口，作息規律。

民國8年出生的邱有進，今年102歲，10月剛過生日，邱阿公曾任4屆縣議員，有「俠客議員」之稱，四代同堂，邱阿公交友廣闊，最喜歡與朋友見面聊天訴說往事，阿公長壽秘訣就是不挑食，每天睡足10小時，也會參加社區關懷據點活動。

邱有進的孫女邱怡蓉說，阿公每天閱讀報紙1小時，閱讀到有關健康生活訊息，會將報紙撕下來剪報給她看。阿公每天早上5時起床，會先做體操動一動，伸展四肢。

邱怡蓉說，阿公96歲時，她跟阿公兩人同遊歐洲到義大利、瑞士與法國，當時還是參加蜜月團，雖然過6年了，但跟當時的團員們都還有聯繫，這趟出遊也成為她與阿公超難忘的回憶。阿公當時身體還很硬朗，阿公平日每天都會散步一個小時，6年前去歐洲，每天都要走上2、3小時，阿公的腳力都沒問題。

屏東縣長潘孟安今探視前輩老議員邱有進阿公，問到阿公的養生秘訣，阿公笑說，要保持快樂心情。

屏東縣府社會處指出，表達對長者的敬意，致贈設籍屏東縣90歲以上長者慰問禮金與縣長的祝福卡片，針對百歲人瑞加贈總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片等禮品。屏東縣109年度有5570名長者獲致贈，較去年增加516名長者，其中最高齡的人瑞是105歲住鹽埔鄉的奶奶，百歲人瑞計89人。