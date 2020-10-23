高雄闖紅燈數5年內增18萬件 議員：紅單寄60天，太久了

高雄市議員黃紹庭今天質詢高雄市交通違規情形，指去年闖紅燈違規舉發數達34萬多件，今年前9個月已達到27萬多件，反觀台北市多在7、8萬上下，這與台北市從取締違規到寄發罰單平均只有10天，高雄市平均需15到60天不無關係，高雄市警察局應與交通局裁決中心、監理單位橫向連結，運用大數據與5G，最好在3天內讓違規的民眾知道，以收警示並注意用路習慣之效。

高市警察局長劉柏良表示，台北市寄紅單是委外辦理，高雄市是員警自行處理，所以時間較久，警局會朝黃紹庭建議的發簡訊方向研議。

黃紹庭表示，交通違規可能造成有傷亡的交通事故，他支持違規就罰，但是從高雄市闖紅燈違規舉發數據來看，高雄市可說是「有效率但沒有效果」。

黃紹庭說，根據內政部警政署的統計資料，105年高雄市闖紅燈違規舉發數為16萬3626件，106年為21萬4339件，107年21萬929件，108年為34萬5876件，今年1月到9月已27萬966件。

如果和台北市比較，北市105年為8萬574件，106年為7萬9014件，107年是8萬4830件，108年為8萬7833件，今年1到9月為7萬3520件。由此數據明顯看出高雄市的違規舉發是倍數成長，台北有各有增減，即使增加也不多。

黃紹庭問警察局，從舉發違規到民眾接到紅單大約多久？劉柏良表示，如果是民眾檢舉平均約60天，若是固定桿取締，平均15到20天。黃紹庭表示，他查了台北市的情況，違規民眾會在被舉發違規之後的10天左右收到罰單，最多不會超過20天。

黃表示，一般而言，民眾如果在60天之後接到闖紅燈的罰單，一定會先質疑何時、在那裡闖紅燈被抓，更有可能在這60天還有闖紅燈行為；要是民眾闖紅燈不久即接到罰單，一定會心生警惕，開車或騎車時注意不違規。