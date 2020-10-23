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高雄闖紅燈數5年內增18萬件 議員：紅單寄60天，太久了

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭批評高市取締闖紅燈之後寄罰單需60天，無法讓用路人心生警惕，應運用大數據加快告知被罰對象的速度。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃紹庭批評高市取締闖紅燈之後寄罰單需60天，無法讓用路人心生警惕，應運用大數據加快告知被罰對象的速度。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員黃紹庭今天質詢高雄市交通違規情形，指去年闖紅燈違規舉發數達34萬多件，今年前9個月已達到27萬多件，反觀台北市多在7、8萬上下，這與台北市從取締違規到寄發罰單平均只有10天，高雄市平均需15到60天不無關係，高雄市警察局應與交通局裁決中心、監理單位橫向連結，運用大數據與5G，最好在3天內讓違規的民眾知道，以收警示並注意用路習慣之效。

高市警察局長劉柏良表示，台北市寄紅單是委外辦理，高雄市是員警自行處理，所以時間較久，警局會朝黃紹庭建議的發簡訊方向研議。

黃紹庭表示，交通違規可能造成有傷亡的交通事故，他支持違規就罰，但是從高雄市闖紅燈違規舉發數據來看，高雄市可說是「有效率但沒有效果」。

黃紹庭說，根據內政部警政署的統計資料，105年高雄市闖紅燈違規舉發數為16萬3626件，106年為21萬4339件，107年21萬929件，108年為34萬5876件，今年1月到9月已27萬966件。

如果和台北市比較，北市105年為8萬574件，106年為7萬9014件，107年是8萬4830件，108年為8萬7833件，今年1到9月為7萬3520件。由此數據明顯看出高雄市的違規舉發是倍數成長，台北有各有增減，即使增加也不多。

黃紹庭問警察局，從舉發違規到民眾接到紅單大約多久？劉柏良表示，如果是民眾檢舉平均約60天，若是固定桿取締，平均15到20天。黃紹庭表示，他查了台北市的情況，違規民眾會在被舉發違規之後的10天左右收到罰單，最多不會超過20天。

黃表示，一般而言，民眾如果在60天之後接到闖紅燈的罰單，一定會先質疑何時、在那裡闖紅燈被抓，更有可能在這60天還有闖紅燈行為；要是民眾闖紅燈不久即接到罰單，一定會心生警惕，開車或騎車時注意不違規。

他因此建議高雄市警察局，要用運大數據的概念，與交通局、監理單位橫向連繫，如果能讓闖紅燈的民眾在3天之內、甚至半天內就接到違規被罰的手機簡訊，相信那名用路人很快會留意車速和用路習慣，避免違規。

高雄市警察局長劉柏良表示會朝運用數位科技處理交通罰單的方向努力。記者楊濡嘉／攝影
高雄市警察局長劉柏良表示會朝運用數位科技處理交通罰單的方向努力。記者楊濡嘉／攝影

高雄市 北市 警察

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