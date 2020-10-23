屏東勝利動物溜滑梯公園今開放 10座動物主題超萌

屏東縣繼縣民公園、永大公園與和平公園等共融公園後，屏東第一個以「動物造型、滑梯效能」為主題，設計兼顧孩童發展與美感的屏東勝利動物溜滑梯公園， 今起對外開放，萌樣吸睛的10座動物造型遊戲場域，讓小朋友盡情放電，也帶動附近勝利星村的文青路線。

屏東縣府交通旅遊處指出，為提供孩童在玩樂中能獲正向的官能刺激，耗資2500萬元經費，在屏東市中山路與蘭州街口現有約5800平方公尺的公園綠帶空間，設計各式色彩繽紛的動物FUN城市遊具，透過創意可愛的動物造型置入孩童喜愛的溜滑梯設施，營造獨特的溜滑梯遊憩天堂。

屏東勝利動物溜滑梯公園，有10座動物造型遊戲場域，分為森林探險區，有毛毛蟲、伯勞鳥、大象等組成、徜徉海洋的鯨魚區、貓狗大戰區、踞高的恐龍區、幼兒區（章魚及鱷魚）等五區與可愛瓢蟲為主題的廁所。建置分齡分層且豐富多樣性10座動物造型遊戲場域。

貓狗大戰區附設攀爬網及恐龍區附設攀岩塊等設施，適合5 到12歲兒童藉由攀爬鍛鍊孩童的平衡感、手眼協調及感覺統合等能力，場域內遊具皆通過SGS兒童遊戲場安全檢驗合格。

屏東縣政府表示，屏東勝利動物溜滑梯公園以兒童視角規畫各種吸睛的動物造型，結合溜滑梯元素，打造獨一無二兒童樂園新天地。