金門老兵召集令迎來滿天星 陳鎮湘帶舊部重返英雄島

「金門老兵召集令」從9月30日開始展開，今天迎來前陸軍總司令陳鎮湘，他親率23人團13位戰車群舊屬抵金，其中不乏是上將，中將，還有二等兵等，而他們的來訪，也起了帶頭的作用，讓更多老兵回來金門，縣府觀光處表示，短短3週，已有2千多名老兵來報到，另近期還有海龍、金東師、南雄師等單位陸續組團參加，場面熱烈。

曾任金門司令官的陳鎮湘，儘管已71歲，但仍精神精神奕奕跟著昔日舊部，搭著早班機一起來到金門，縣府觀光處副處長許績鑫也代表到場接機。

陳鎮湘說，他是民國59年在大膽島當連長，民國85年在金門當司令官，對金門特別有感觸，感覺好像又回到家，陳鎮湘表示，當兵的這段時間是人生的精華，也是人生的起點，學習成長，可以說是無窮的回憶，尤其在金門服役過的這群弟兄，都非常的團結，也非常的熱愛國家，在戰地金門的情感特別濃厚；他也稱讚這個活動非常有意義，不僅是勾起了老兵的回憶，也讓他們能回到從前的地方看看，希望所有的老兵的家族都能夠來配合這個活動，讓金門能夠作為我們的第二故鄉。

雖然陳鎮湘上個月就到大膽島去，但問他此行最想去哪裡？他說，還是大膽島，他說，上次也特別到昔日當連長的地方看看，感覺變化很大，他感嘆時間過得很快，已經快50年，但對於金門的情感仍然很深，看到金門的進步，看到金門地方的繁榮與老百姓熱愛國家的心，他說，這是其他地方很難相比，金門加油、中華民國加油！

觀光處表示，老兵召集令的號角響起後，在金門尚義機場接待櫃受理返金老兵申領3份專屬限量8000份紀念品，報到老兵相當踴躍，申領案件持續累增，活動開始至今約3週，統計至22日為止，「到金禮」2153位、「紀念酒」1981位、「神秘禮」1911位。

觀光處對於老兵團體也著力推介，積極參與各師部連隊的大型聚會，促使組團返金的意願，以達實質嘉惠到地方各產業，針對每位老兵的同行親友人數、每人平均旅遊消費等進行紀錄，計算至22日為止，最高紀錄是1位老兵帶30位親友同行返金；平均1位老兵有8位親友同行。平均每人消費金額新臺幣1萬3024元，總計帶動消費金額1億6,686萬3,369元，金門老兵對金門觀光帶來相當可觀產值。