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探索夢號郵輪今航扺高雄 陳其邁化身領隊迎賓伴遊

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早前往高雄港九號碼頭迎接探索夢號遊客，並化身領隊陪同前往大港橋，更體驗高雄輕軌。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早前往高雄港九號碼頭迎接探索夢號遊客，並化身領隊陪同前往大港橋，更體驗高雄輕軌。記者王昭月／攝影

疫後時代力拚觀光商機，搭載千名遊客的「探索夢號」今天上午航抵高雄港，高雄市長陳其邁前往高雄港9號碼頭，發送每名遊客一卡通做為歡迎禮，對於後續郵輪商機，他樂觀以待，指每人每天以消費100美金計算，若能有120航次，將創造逾10億觀光收益，相當可觀。

今年初受到新冠肺炎疫情影響，全球郵輪旅遊產業停頓，不過星夢郵輪旗下「探索夢號」，在雄獅旅遊創意規畫下，轉而發展郵輪跳島和環島「類出國」熱潮，這次環島航線預計有6個航次造訪高雄，帶來近萬名旅客。

陳其邁上午到9號碼頭迎賓，也化身領隊，陪旅客前往大港橋，搭輕軌、漫遊亞洲新灣區，感受高雄海洋城市魅力。特別推薦高雄輪船公司專營的「棧貳庫旗津航線」限定加碼船班，並與旗后商圈聯手推出「旗津澎湃包‧老街吃海產」精彩遊；夢時代購物中心則搭配「秋美食-秋日好時光」，再加碼贈送傑克玩樂園優惠券。

陳其邁希望爭取國內郵輪停靠高雄港，並連結到台南、高雄、屏東等地觀光，假如每名遊客一天消費100元美金，能夠停靠到120航次，就將創造超過10億的郵輪觀光商機。希望國內各旅行社能在疫情期間將這種郵輪觀光定型化，創造更好的成績。

雄獅旅遊董事長王文傑稱高雄港灣建設完備，疫情期間雄獅旅遊轉全力轉戰國民旅遊，即是看到高雄港市的優秀要件，未來期待疫情解除，有很多國外遊客來高雄觀光。

探索夢號環島航線啟程，今載千名旅客航扺高雄。記者王昭月／攝影
探索夢號環島航線啟程，今載千名旅客航扺高雄。記者王昭月／攝影
郵輪旅客興奮與高雄市長陳其邁自拍合影。記者王昭月／攝影
郵輪旅客興奮與高雄市長陳其邁自拍合影。記者王昭月／攝影

郵輪 高雄港 疫情

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