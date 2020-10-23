跟進高雄24小時公托服務？新北：已有全天臨托服務

高雄市從19日起在大同社宅提供24小時幼兒托育服務，新北市議員何淑峯今天在質詢時提出，新北對於高雄的案例，有無要跟進提出類似案例或是想法，社會局長張錦麗表示，考量0至2歲的幼兒怕生、對陌生人有排斥性，家長如果臨時有托育需要，可透過相關平台媒合。

何淑峯提到，侯友宜當時政見提到要讓公托四年倍增，雖然增加硬體空間不難，但要打造優質的公托卻不容易，除了基礎設施之外，更需要有良好的教保員陪伴與照顧，尤其近年來虐嬰幼兒的事件不斷發生，除了裝設監視器之外，更要落實育兒防虐的預防，讓公托政策不僅重量更重質。有些公托有智慧托育雲端系統，藉此減少托育人員的行政負擔，希望全部普面提供多元服務。

侯友宜表示，要拿公益回饋空間或是閒置空間來做公托難度越來越高，社會局同仁壓力很大也一直不斷在找，會要求越做越好。對於雲端系統，侯說有些功能是在試辦中，效果好就會全面普及。

何淑峯也說，高雄市從19日起提供24小時幼兒托育服務，除了原本的日托服務外，也接受晚間6點後到隔天早上8點的延託或夜托服務，新北市對此有何看法及相關規劃。

張錦麗表示，目前有75家公托中心、在偏區有12處親子公共中心，今年底將再增加20家公托中心，明年元月再增加15家，針對高雄案例，新北目前已有13家居家托育平台，且本來就有24小時臨托服務，如有需求的家長可透過平台媒合，或是可就近找熟悉、信任有證照的保母，針對符合補助標準的弱勢家庭，也有提供240小時免費的托育服務，今年截至前統計有2000多件服務。