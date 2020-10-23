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高雄捷運高架站有月台門了 高架大寮站設半截型先測試

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄捷運未設月台門的高架車站。記者楊濡嘉／攝影
高雄捷運未設月台門的高架車站。記者楊濡嘉／攝影

高雄捷運紅橘線的10個高架車站原來都沒有月台門，但曾發生乘客墜落軌道事件之後，高雄市議員紛紛促捷運公司在高架車站設置月台門。高雄捷運公司經過研發，先在橘線大寮站設置半截式月台門，將視此月台門測試結果逐步在高架段車站設置。

高雄捷運地下段各車站的月台門都採全高式，即從地面到天花板，這與台北捷運許多車站的半截型不同，但高捷紅線從世運站到岡山站的9個高架段車站和橘線東端大寮主機廠的大寮站，都沒有月台門，從2008年營運到目前，發生3起乘客墜落軌道的事故，因此，部分議員促高捷要在高架車站設月台門。

高雄捷運的高架車站候車空間都採挑高設計，採光、通風佳，也融入周邊景觀，不適合全高型月台門，高捷公司即研發半截型月台門。高雄市政府捷運局工程局長吳義隆表示，如果高捷高架車站都裝月台門，整個經費需要3.22億元。

高捷公司表示，營運12年來共發生3起旅客落軌事件，但經警方事後調查確認與未裝設月台門無關，對一般旅客而言，前述相關安全防護設施尚足敷需求；然為配合政府推動前瞻計畫及軌道零件國產化政策，高捷公司積極進行研發應用國產零組件試辦建置半截式月台門系統，從設計、製造、安裝及測試等均由國內廠商自立完成，並已取得SIL2安全認證。因高捷研發中心設在大寮機廠，所以研發出的半截型月台門就近設置在大寮站，以利長期測試觀察。

高雄捷運地下車站全高型月台門。記者楊濡嘉／攝影
高雄捷運地下車站全高型月台門。記者楊濡嘉／攝影
高雄捷運高架的大寮站已設置半截式月台門。記者楊濡嘉／攝影
高雄捷運高架的大寮站已設置半截式月台門。記者楊濡嘉／攝影
高雄捷運高架的大寮站設置半截式月台門。記者楊濡嘉／攝影
高雄捷運高架的大寮站設置半截式月台門。記者楊濡嘉／攝影

捷運 高捷

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