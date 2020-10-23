高雄捷運高架站有月台門了 高架大寮站設半截型先測試

高雄捷運紅橘線的10個高架車站原來都沒有月台門，但曾發生乘客墜落軌道事件之後，高雄市議員紛紛促捷運公司在高架車站設置月台門。高雄捷運公司經過研發，先在橘線大寮站設置半截式月台門，將視此月台門測試結果逐步在高架段車站設置。

高雄捷運地下段各車站的月台門都採全高式，即從地面到天花板，這與台北捷運許多車站的半截型不同，但高捷紅線從世運站到岡山站的9個高架段車站和橘線東端大寮主機廠的大寮站，都沒有月台門，從2008年營運到目前，發生3起乘客墜落軌道的事故，因此，部分議員促高捷要在高架車站設月台門。

高雄捷運的高架車站候車空間都採挑高設計，採光、通風佳，也融入周邊景觀，不適合全高型月台門，高捷公司即研發半截型月台門。高雄市政府捷運局工程局長吳義隆表示，如果高捷高架車站都裝月台門，整個經費需要3.22億元。