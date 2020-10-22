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警車6成逾齡 高市警局：110年可汰換391輛

中央社 / 高雄22日電

高雄市民期待好的治安，但員警配備安全也不能漠視，市議員關切逾齡警車有552輛，擔心員警維護治安的安全，警察局長劉柏良今天表示，明年併同中央配合款逾3億元可汰換391輛。

民進黨市議員黃文志在議會警消衛環部門質詢，就逾齡警車的安全質詢警察局，他說目前警車有913輛，其中逾齡車輛有552輛，且逾齡車都是超過使用年限7年，不少車輛公里數逾20萬公里還在使用，質疑警方漠視員警維護治安的人身安全。

他指出，警方今年編列警用車輛養護費是新台幣3459萬元，平均一輛只3萬7000多元，有限的養護費有時可能換了輪胎已所剩不多，恐難再做其他項目的保養，黃文志促警方加速逾齡車輛汰換，也能節省養護費。

劉柏良答詢，因為高雄市財政有限難以汰換逾齡車輛，不過110年市府編列了1億305萬元，並同中央配合款2.4億元，可以加速汰換；再者，今年10月底如果順利，也會有97輛警用車汰換。

警方指出，明年可汰換391輛警用汽車，含巡邏車253輛、偵防車138輛，可有效降低車輛逾齡率由63%降低到24%。

警察 高雄市

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