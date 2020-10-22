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金門搞電商計畫有成效 傳統特產業憂生計受影響

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣府建設處積極成立金門「金正好購」電商專區，金門縣長楊鎮浯更是親上直播幫忙叫賣。記者蔡家蓁／攝影
縣府建設處積極成立金門「金正好購」電商專區，金門縣長楊鎮浯更是親上直播幫忙叫賣。記者蔡家蓁／攝影

為搶攻電商市場，縣府建設處與工商發展投資策進會成立金門「金正好購」電商專區，帶領金門在地業者全力搶攻，但近日卻有金門的傳統特產業者跳出來表示，金門的特產店全部是代購客，「金正好購」發展明顯衝擊到原有存在的販售行為，影響近500家業者，請縣府不要圖利少數廠商，留口飯給他們吃！

對此，縣府建設處表示，縣府電子商務計畫目的，在輔導未具電商營運經驗的在地業者進行產業轉型，在輔導過程發現45家竟有約60%的業者無電商營運通路機制，透過電商除拓展業者通路，也帶動金門產業整體行銷、吸引台灣各大通路看見金門優質商品。縣府強調，縣府協助金門產業轉型的政策需要循序漸進，從產品通路對接、廣告行銷、法規等面向協助金門當地業者，縣府會持續輔導在地業者拓展通路。

經營金門傳統特產業十多年的李姓業者就說，他所開設的特產行，以前在小三通時期生意還可以，但現在小三通停了，對於台灣來的觀光客，他們只能一元一元的賺，已經很辛苦，現在還冒出縣府這個「大怪獸」，李姓業者說，金門的特產店本來都是代購客，電商、網購早已存在，金正好購的發展，明顯衝擊到原有存在的販售行為。

李姓業者在臉書貼文表示，電商平台經營預算的支持與主導，不該由金門縣政府編列預算支應，只照顧生產者，這已明顯圖利特定廠商，他會將相關資料轉呈給監察院，來進行申訴。

李姓業者不滿的說，電商平台推廣為何不鎖定現有的500位經營者，卻選擇由官員帶頭自行在平台上交易，有違市場正常經營態勢。金門的麵線、貢糖業者，不是只有大品牌，有很多生產者都有良好的製作品質，但欠缺的是政府資源的導入，今日的縣府電商平台，除了衝擊原有的代購客外，更無法照顧弱勢族群非施政所期許。一個大有為的政府，理應照顧弱勢族群，而非讓大者恆大。

對此，也有網友提出不同的看法，有網友就說，電商的優點，是方便、快速；缺點是不能購買菸酒類、商品廣泛度不足。批發商的優勢是便宜、商品種類齊全，但需要曝光度；兩者各有其優勢和不同的客群，除非電商銷售價比批發商售價還便宜，不然衝擊真的有限。

縣府說，電商專區從今年5月開站後業績持續成長，9月相較5月業績成長120%，訪客人數自8月開始增加，目前已超過2萬人次瀏覽，已協助45家在地業者、245項商品上架銷售，昨日參加蝦皮購物的「蝦皮社群快閃日」直播活動，更是創下佳績，營業額比平日成長157%。

為搶攻電商市場，縣府建設處成立金門「金正好購」電商專區，目前成效不錯，但也引起一些傳統特產業者的反彈，憂心影響生計。記者蔡家蓁／攝影
為搶攻電商市場，縣府建設處成立金門「金正好購」電商專區，目前成效不錯，但也引起一些傳統特產業者的反彈，憂心影響生計。記者蔡家蓁／攝影

電商 金門 代購

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