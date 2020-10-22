防再爆搶打亂象 高市議員促增肺炎鏈球菌疫苗

肺炎死亡率偏高，高市議會藍綠議員都關切市府明年編列千萬元要為長輩施打肺炎鏈球菌疫苗，質疑疫苗數量少恐再現流感疫苗搶打亂象，促市府增編預算。衛生局長黃志中允諾爭取。

肺炎曾居高雄市死亡率第3位，中央也擬為75歲以上長輩免費施打肺炎鏈球菌疫苗，民進黨市議員陳致中今天在市議會警消衛環部門指出，市府明年度編列新台幣1000萬元肺炎鏈球菌疫苗，要為65至74歲長輩符合重大傷病等條件者施打疫苗，但是考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未減，恐再度引發民眾搶打現象。

他質詢衛生局準備疫苗數量，未來如何分配施打對象？高雄市衛生局長黃志中表示，市府以符合資格者比例的27.6%覆蓋率編列疫苗數，提供1.5萬劑，擬分4年完成對象施打。陳致中質疑數量不足恐造成繼流感疫苗搶打的又一亂象，促市府增編，也要有完善的配套。

國民黨市議員陳麗娜也建議爭取增加肺炎鏈球菌疫苗，更完善照護長輩健康，否則有損醫界出身市長的聲名，肺炎鏈球菌疫苗的施打不要只做半套，她還促爭取今年第二預備金先撥款因應防肺炎的疫苗。黃志中允諾爭取。