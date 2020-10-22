快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

南台灣肉燥飯話題延燒 陳其邁將到台南宣傳

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）出席高雄食品展開幕活動，還品嚐使用台灣豬製成的肉燥飯，臉上洋溢好吃的笑容，陳其邁說高雄過幾天也會去台南推銷美食，改天也會到台北推銷高雄美食，「有來有往」把高雄美食推廣出去。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（右二）出席高雄食品展開幕活動，還品嚐使用台灣豬製成的肉燥飯，臉上洋溢好吃的笑容，陳其邁說高雄過幾天也會去台南推銷美食，改天也會到台北推銷高雄美食，「有來有往」把高雄美食推廣出去。記者劉學聖／攝影

由經濟部與高雄市海洋局等單位舉辦的「高雄國際食品展」今天起在高雄展覽館盛大開幕，海洋局與高雄市22家優質水產廠商組成「高雄海味專區」參展，還有3大澎湃好禮大放送，更邀請到米其林主廚及星級飯店主廚進行料理秀及免費試吃，吸引上萬民眾共襄盛舉。高雄市長陳其邁出席開幕活動，還品嚐使用台灣豬製成的肉燥飯，臉上洋溢好吃的笑容，至於台南市長黃偉哲前幾天來高雄「侵門踏戶」踢館高雄肉燥飯，陳其邁則說，高雄過幾天也會去台南推銷美食，改天也會到台北推銷高雄美食，有來有往把高雄美食推廣出去。

由經濟部國際貿易局主辦的高雄國際食品展，今天起一連4天於高雄展覽館登場，場內分為「高雄海味專區」及「高雄物產館」主題館。另外還有三大澎湃好禮大放送，總價值超過新台幣 22 萬元的海味好禮 1000 份天天買就送。

針對近期熱議不休的南台灣肉燥飯 PK ，台南市長黃偉哲昨天說原本自己要辦比賽，但被高雄搶先，陳其邁上午出席開幕式，會前接受媒體聯訪表示，這是良性競爭，希望把美食推廣出去。

高雄市長陳其邁出席高雄食品展開幕活動，還品嚐使用台灣豬製成的肉燥飯，臉上洋溢好吃的笑容，陳其邁說高雄過幾天也會去台南推銷美食，改天也會到台北推銷高雄美食，「有來有往」把高雄美食推廣出去。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁出席高雄食品展開幕活動，還品嚐使用台灣豬製成的肉燥飯，臉上洋溢好吃的笑容，陳其邁說高雄過幾天也會去台南推銷美食，改天也會到台北推銷高雄美食，「有來有往」把高雄美食推廣出去。記者劉學聖／攝影
由經濟部與高雄市海洋局等單位舉辦的「高雄國際食品展」今天起在高雄展覽館盛大開幕，參觀人潮踴躍。記者劉學聖／攝影
由經濟部與高雄市海洋局等單位舉辦的「高雄國際食品展」今天起在高雄展覽館盛大開幕，參觀人潮踴躍。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁出席高雄食品展開幕活動，還說高雄過幾天也會去台南推銷美食，有來有往把高雄美食推廣出去。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁出席高雄食品展開幕活動，還說高雄過幾天也會去台南推銷美食，有來有往把高雄美食推廣出去。記者劉學聖／攝影

陳其邁 高雄市

延伸閱讀

影／陳其邁就任逾2個月 農業局及海洋局長始終難產

黃偉哲：再不下雨 台南12月可能減壓供水

影／被要求簽瘦肉精美豬不進台南聲明 黃偉哲提4大保證

打造智慧城市 陳其邁：亞灣區建置AIOT示範場

相關新聞

高雄辦不辦跨年晚會 衛生局長：擬視全台社區防疫而定

台北市跨年晚會辦不辦，台北市長柯文哲說如果一星期有15名確診病例就停辦大型活動。高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市以全國的...

影／陳其邁就任逾2個月 農業局及海洋局長始終難產

高雄市長陳其邁補選就任後，海洋及農業二局處首長始終懸缺，他今天受訪只表示持續徵詢人選，至於為何人選難產並未進一步說明。

金門花蓮包機超搶手秒殺 縣府： 12月2日展開第二趟包機

金門花蓮雙向包機將於本月27日展翅高飛，帶著金門民眾到台灣「後山」花蓮進行3天2夜的遊程，金門縣政府今天表示，由於詢問度...

偏鄉女青年打造偏鄉醫療網絡 獲選勞動部微型創業楷模

高雄阿蓮七年級青年李斐可，曾因為罹患紅斑性狼瘡與死神擦肩而過，因有感於偏鄉醫療條件不足，她努力推廣偏鄉醫療照護觀念和普及...

影／香檬好喝節 自閉症青年畫家小方繪香檬圖案外帶杯

鼓勵自閉症孩子們勇敢追求天賦，屏東漫時光早午餐、屏東縣永信蔬果運銷合作社與街口支付，攜手屏東縣自閉症協進會，合推香檬好喝...

海洋生物殺手別小看菸蒂 小琉球菸蒂投票箱保護海洋

屏東小琉球近年旅遊夯，大量湧入的遊客也造成環境極大負荷；長期關注小琉球環境生態的海湧工作室和台灣咾咕嶼協會，繼發起淨灘、...

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

高雄市議員黃捷從政以來接到很多不同樣態的騷擾，她說曾接到一封手寫信對她表達愛意，說要用5000萬元包養她，要和她共度餘生...

居民發聲搶救恆春百年老榕樹 樹醫師：無知害死了老樹

屏東縣恆春南門城圓環旁原有棵呈傘形的老榕樹，長者愛在樹蔭下聊天下棋聚會，但每逢雨後樹下草地變泥濘，鎮公所2年前協助在樹底...

高雄有7873處防空避難所可躲空襲？ 郭建盟：無人知！

高雄市議員郭建盟今天上午在高雄市議會質詢時表示，根據警察局給的資料，目前全市有7873處防空避難所，可容960多萬人，可...

疫苗之亂斬中止 高市衛局23日起率先推「祖孫共打」

衛福部長陳時中日前緊急暫緩50歲到64歲非慢性病高風險成人施打流感疫苗，暫時穩住「疫苗之亂」，高雄市近日全力催促65歲以...

城市美學 屏東萬年溪畔台灣欒樹秋季限定！

屏東市萬年溪5.5公里，沿岸種植2公里台灣欒樹，每年秋季，台灣欒樹開花，萬年溪畔周邊的觀景平台、木棧道成為最佳觀賞地點，...

高市停車、校園 行動支付大躍進

推廣行動支付，高市交通局表示，即起至年底前，使用手機App繳納路邊停車費就享85折優惠：一卡通也與LINE Pay合作，...

熱門新聞

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。