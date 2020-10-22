南台灣肉燥飯話題延燒 陳其邁將到台南宣傳
由經濟部與高雄市海洋局等單位舉辦的「高雄國際食品展」今天起在高雄展覽館盛大開幕，海洋局與高雄市22家優質水產廠商組成「高雄海味專區」參展，還有3大澎湃好禮大放送，更邀請到米其林主廚及星級飯店主廚進行料理秀及免費試吃，吸引上萬民眾共襄盛舉。高雄市長陳其邁出席開幕活動，還品嚐使用台灣豬製成的肉燥飯，臉上洋溢好吃的笑容，至於台南市長黃偉哲前幾天來高雄「侵門踏戶」踢館高雄肉燥飯，陳其邁則說，高雄過幾天也會去台南推銷美食，改天也會到台北推銷高雄美食，有來有往把高雄美食推廣出去。
由經濟部國際貿易局主辦的高雄國際食品展，今天起一連4天於高雄展覽館登場，場內分為「高雄海味專區」及「高雄物產館」主題館。另外還有三大澎湃好禮大放送，總價值超過新台幣 22 萬元的海味好禮 1000 份天天買就送。
針對近期熱議不休的南台灣肉燥飯 PK ，台南市長黃偉哲昨天說原本自己要辦比賽，但被高雄搶先，陳其邁上午出席開幕式，會前接受媒體聯訪表示，這是良性競爭，希望把美食推廣出去。
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