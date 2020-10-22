高雄辦不辦跨年晚會 衛生局長：擬視全台社區防疫而定
台北市跨年晚會辦不辦，台北市長柯文哲說如果一星期有15名確診病例就停辦大型活動。高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市以全國的疫情規畫，如果全台連續3天、每天2個社區感染，或1周累積10個社區出現感染，就會啟動社區防疫、包括停止大型活動，此規畫已報請中央審核。
市議員林智鴻表示，跨年晚會衛福部長陳時中說各縣市可自行決定是否舉辦，市長陳其邁已表態將配合中央防疫規定辦理，柯文哲不應把防疫當作政治操作手段，應回歸全國一體適用的防疫標準來評估是否舉辦。高雄有無決定要不要辦跨年晚會的依據？
黃志中說，高市規畫的機制，考慮到共同生活圈、民眾心理的安全感受，等中央核定後，對於日後的大型活動是否停辦會有所依據。
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