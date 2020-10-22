原民與熱情拉丁爵士迸出火花屏縣「斜坡上的搖擺」專輯

屏東縣原鄉部落歌聲陪伴族人，屏東縣政府集結6名原鄉歌手，由金曲編曲製作人聶琳、泰武國小古謠傳唱指導老師查馬克・法拉屋樂、金音獎得主MUSＡ明馬丁擔任共同製作人，錄製「斜坡上的搖擺」專輯，將原民歌謠融合奔放熱情的拉丁爵士風，感受不同音樂撞擊產生的魅力。

今年斜坡上藝術節將在10月31日、11月1日在屏東縣潮州鎮林後四林平地森林遊樂園區舉行，屏東縣長潘孟安今出席活動記者會，敲開刻有斜坡上藝術節字樣的匾額，邀請大家相約在斜坡。今天也發表，由金曲專輯製作人聶琳、古謠傳唱指導老師查馬克・法拉屋樂、金音獎得主MUSA明馬丁一同製作，集結原鄉6名音樂人，製作「斜坡上的搖擺」專輯，潘孟安也期許這張專輯將來「入圍金曲獎，得獎金曲」。

專輯收錄9首歌曲，參與原鄉歌手分別為，李正秋、卓亞麥、卓秋琴、藍石化、包曉娟、謝英雄。牡丹鄉石門村排灣族的卓秋琴說，她錄製的「伐樹歌」，前面是談工作的歌，後面是戀愛的歌，這首是牡丹鄉牡丹村的歌謠，是耆老黃明香教導。她說，在錄製時，MUSA跟她說，伐樹歌結合哥倫比亞風，跟她平常演唱很不一樣，用不一樣的方式表現，也是一種挑戰。

專輯共同製作人之一的查馬克・法拉屋樂說，原鄉沿山線部落有天王、天后級的歌手們，在部落長時間經營，他們用歌曲傳授生命靈魂，這次籌畫「斜坡上的搖擺」專輯，希望能在地創造、在地找尋與國際接軌。

「看見不同音樂撞擊產生的魅力」查馬克・法拉屋樂說，前年做斜坡上的搖擺時，當時除現場演出，希望能將音樂留下來，籌畫錄製，排灣族、魯凱族的音樂很像爵士、拉丁樂，這次與共同製作人MUSA合作時，發現原來這就是很靈魂、很土地，搭在一起完全沒有衝突。