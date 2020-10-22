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高市跨年看疫情 擬連3天2例1週10例準則報中央

中央社 / 高雄22日電

武漢肺炎疫情秋冬可能再起，衛福部日前宣布，地方政府可自行決定是否舉辦跨年晚會高雄市政府衛生局長黃志中今天指出，如果全台灣連續3天2例社區感染、1週10例社區感染，高雄就停辦大型活動。

台北市長柯文哲昨天宣布，若第2波武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）來襲，只要逾15例確診病例，台北市就停辦跨年晚會。民進黨高雄市議員林智鴻在議會警消衛環部門質詢時，詢問黃志中高雄市是否有相關規定。

黃志中認為，如果單獨看社區感染個案，就要停辦跨年活動，太簡單；高雄市已和醫界與傳染病防治專家擬定了防疫相關部署，且已上呈中央，考慮到共同生活圈，將以全台灣為標準，如果全台連續3天2例社區感染、1週10例社區感染，就停辦大型活動。

他表示，相關問題還包括遠距照顧非感染者、快篩試劑實行等，因此將待中央同意後執行。

林智鴻呼籲柯文哲不要把防疫當作政治操作手段，應回歸全國一體適用的防疫標準，評估是否舉辦大型活動。

社區感染 跨年晚會 高雄市

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