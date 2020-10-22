高市跨年看疫情 擬連3天2例1週10例準則報中央
武漢肺炎疫情秋冬可能再起，衛福部日前宣布，地方政府可自行決定是否舉辦跨年晚會。高雄市政府衛生局長黃志中今天指出，如果全台灣連續3天2例社區感染、1週10例社區感染，高雄就停辦大型活動。
台北市長柯文哲昨天宣布，若第2波武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）來襲，只要逾15例確診病例，台北市就停辦跨年晚會。民進黨高雄市議員林智鴻在議會警消衛環部門質詢時，詢問黃志中高雄市是否有相關規定。
黃志中認為，如果單獨看社區感染個案，就要停辦跨年活動，太簡單；高雄市已和醫界與傳染病防治專家擬定了防疫相關部署，且已上呈中央，考慮到共同生活圈，將以全台灣為標準，如果全台連續3天2例社區感染、1週10例社區感染，就停辦大型活動。
他表示，相關問題還包括遠距照顧非感染者、快篩試劑實行等，因此將待中央同意後執行。
林智鴻呼籲柯文哲不要把防疫當作政治操作手段，應回歸全國一體適用的防疫標準，評估是否舉辦大型活動。
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