偏鄉女青年打造偏鄉醫療網絡 獲選勞動部微型創業楷模

高雄阿蓮七年級青年李斐可，曾因為罹患紅斑性狼瘡與死神擦肩而過，因有感於偏鄉醫療條件不足，她努力推廣偏鄉醫療照護觀念和普及醫材資源，獲選為勞動部微型創業鳳凰楷模。她表示，感謝微型創業鳳凰提供的資源，讓自己能一步步朝打造偏鄉醫療網絡的目標邁進。

李斐可的家人在阿蓮當地經營藥局50年，對藥品環境相當熟悉，但她想學習醫藥以外的知識，大學時選擇會計科系。可是就在大學畢業前夕，突然因紅斑性狼瘡進入醫院化療，雖幸運地與死神擦肩而過，但後來自己與母親陸續診斷出罹癌。長達10多年因治療、反覆出入醫院，她深刻體會到病患的徬徨與家屬的無助，所以下決心踏上醫療這條路，希望運用手邊擁有的資源，幫助更多人。

李斐可說，因自己與母親醫病經歷，深刻體會到偏鄉長者居多及常面臨醫療資源不足的問題，所以希望實現「以人為本，因病人需求整合醫療化服務」的目標。為實現自己的願景，她先取得物理治療師證照，並積極到國外參訪，學習創新的長照模式，為偏鄉社區的居民服務及推廣醫療照護觀念，並在家人的支持下，成立「安訢醫療儀器」，希望能讓所有人能安心迎接在宅安老的生活。

「我希望以小小的心力，為社會帶來一點點的改變。」李斐可透過勞動部微型創業鳳凰創業研習課程及創業顧問的輔導，順利添增各式輔具與醫材，讓被照顧者有舒適安心的產品使用，也配合政府「長照2.0計畫」政策，結合各地照顧專員與社區里長，辦理講座推動在地民眾認識輔具及無礙環境修繕，由在地做起提升社會的照護觀念。