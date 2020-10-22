偏鄉女青年打造偏鄉醫療網絡 獲選勞動部微型創業楷模
高雄阿蓮七年級青年李斐可，曾因為罹患紅斑性狼瘡與死神擦肩而過，因有感於偏鄉醫療條件不足，她努力推廣偏鄉醫療照護觀念和普及醫材資源，獲選為勞動部微型創業鳳凰楷模。她表示，感謝微型創業鳳凰提供的資源，讓自己能一步步朝打造偏鄉醫療網絡的目標邁進。
李斐可的家人在阿蓮當地經營藥局50年，對藥品環境相當熟悉，但她想學習醫藥以外的知識，大學時選擇會計科系。可是就在大學畢業前夕，突然因紅斑性狼瘡進入醫院化療，雖幸運地與死神擦肩而過，但後來自己與母親陸續診斷出罹癌。長達10多年因治療、反覆出入醫院，她深刻體會到病患的徬徨與家屬的無助，所以下決心踏上醫療這條路，希望運用手邊擁有的資源，幫助更多人。
李斐可說，因自己與母親醫病經歷，深刻體會到偏鄉長者居多及常面臨醫療資源不足的問題，所以希望實現「以人為本，因病人需求整合醫療化服務」的目標。為實現自己的願景，她先取得物理治療師證照，並積極到國外參訪，學習創新的長照模式，為偏鄉社區的居民服務及推廣醫療照護觀念，並在家人的支持下，成立「安訢醫療儀器」，希望能讓所有人能安心迎接在宅安老的生活。
「我希望以小小的心力，為社會帶來一點點的改變。」李斐可透過勞動部微型創業鳳凰創業研習課程及創業顧問的輔導，順利添增各式輔具與醫材，讓被照顧者有舒適安心的產品使用，也配合政府「長照2.0計畫」政策，結合各地照顧專員與社區里長，辦理講座推動在地民眾認識輔具及無礙環境修繕，由在地做起提升社會的照護觀念。
勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，鳳凰商家李斐可以推廣偏鄉醫療照護觀念和資源獲選為微型創業鳳凰楷模，可為有志創業人士的參考。歡迎有創業意願的20歲至65歲女性朋友及離島居民、45歲至65歲中高齡民眾，撥打免付費專線0800-092-957洽詢微型創業鳳凰資訊，或上微型創業鳳凰網站查詢。
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