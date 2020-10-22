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有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

頻收騷擾信件及不雅圖片 黃捷籲認同性別平等

中央社 / 高雄22日電

無黨籍高雄市議員黃捷自曝當了民代之後有很多奇聞異事，包括收到很多不雅照片、騷擾信件及網路留言等，她批評這是社會的病態文化，呼籲認同性別平等觀念，勿有「仇女」言論。

黃捷接受網路媒體訪問談到擔任民代之後，有很多奇聞異事，包括收到很多羞辱信件或網路留言，也有很多性器官的不雅照片等，還有人手寫落落長的信件說開出新台幣5000萬的價碼要包養她。

黃捷今天在市議會接受媒體聯訪強調「性別平等」的重要性；她說，男性政治人物最常碰到的是要傷害他的家人，女性則是被以外表身材等話題做攻擊，是一種貶低的行為。對於很多騷擾及攻擊留言，她就封鎖對方，也有向警方報案等作法。

至於有信件說要5000萬元包養她，黃捷表示，那是愛慕及欣賞她的內容，還希望與她共度餘生等；但她只能說「謝謝」。

騷擾事件不斷，她批評這是整個社會的病態文化必須要整體改善，希望大家都認同性別平等的觀念，勿再有騷擾行為及仇女言論；並盼大家關切政治人物的表現，勿再將他們的私生活攤在陽光下。

黃捷 包養

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