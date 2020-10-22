影／香檬好喝節 自病症青年畫家小方繪香檬圖案外帶杯

鼓勵自閉症孩子們勇敢追求天賦，屏東漫時光早午餐、屏東縣永信蔬果運銷合作社與街口支付，攜手屏東縣自閉症協進會，合推香檬好喝節，邀請自閉症青年畫家小方，在漫時光的外帶杯彩繪「我香檬，我好喝」外帶杯，一同為紅遍日本的屏東香檬農民喝采。

漫時光早午餐建豐總店舉辦小方畫展，展出小方的12幅畫作，包括「開心農場」、「彩虹橋」，也邀請大家實際行動購買小方畫作，復刻畫一幅1千元，屏東縣府社會處長劉美淑也當場認購小方畫作，以行動支持小方的繪畫夢想。

屏東縣自閉症協進會為挖掘學員天賦，成立「星光工坊」培育計畫，擅長繪畫，24歲的小方受漫時光邀約，畫出「我香檬，我好喝」的外帶杯，漫時光共印製6萬個彩繪外帶杯，將在漫時光8家分店使用。

漫時光早午餐創辦人徐皖台說，即日起到漫時光高屏共8家店，可以喝到紅遍日本等國的香檬汁，喝香檬汁在日本、韓國等地已蔚為風潮，因過去到日本旅遊喝到香檬汁覺得驚艷，但台灣缺少推廣，引進屏東酸甜好滋味。

香檬含有特殊香氣且較耐病蟲害特性，管理過程不用施用農藥，農糧署南區分署長姚志旺說，香檬富含豐富的維他命C、川陳皮素、橘皮素、橙皮苷等，深受日本人熱愛。