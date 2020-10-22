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海洋生物殺手別小看菸蒂 小琉球菸蒂投票箱保護海洋

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
有鑑於菸蒂對海洋生態造成汙染和傷害，屏東小琉球海湧工作室和台灣咾咕嶼協會別出心裁製作結合社會觀察的菸蒂投票箱。記者潘欣中／翻攝
有鑑於菸蒂對海洋生態造成汙染和傷害，屏東小琉球海湧工作室和台灣咾咕嶼協會別出心裁製作結合社會觀察的菸蒂投票箱。記者潘欣中／翻攝

屏東小琉球近年旅遊夯，大量湧入的遊客也造成環境極大負荷；長期關注小琉球環境生態的海湧工作室和台灣咾咕嶼協會，繼發起淨灘、琉行杯、環保餐盒租借、二手雨循環站後，有鑑於菸蒂對海洋生態造成汙染和傷害，又別出心裁製作結合社會觀察的菸蒂投票箱，放置花瓶岩和靈山寺廣場等遊客熱點，希望改變部分癮君子隨手丟菸蒂、傷害海洋的行為。

台灣咾咕嶼協會說，世界地球日那天，小琉球小朋友自行發起撿菸蒂的活動，在不到30分鐘內撿了4000多根的菸蒂，協會於是製作菸蒂投票箱而來向他們致敬，為增添趣味性，同時設計逗趣的題目跟民眾連結，改變部分民眾隨手丟菸蒂的行為；題目是「當你問女朋友或老婆可不可以跟朋友出去喝酒？她的回答是：你去啊？你覺得可以去的嗎？」，也是另類的社會觀察。

「每次淨灘撿到的菸蒂，數量多到嚇人！」協會說，歷次淨灘活動，菸蒂都有數千至上萬個，一般人以為它會隨時間自然分解，不會汙染海洋環境，根據美國非營利組織「海洋保護協會」的資料顯示，海岸收集到的菸蒂數量，不下於海洋中收集到的塑膠袋、食品包裝、寶特瓶或吸管等塑膠製品的數量，它的有毒物質進入海洋一樣可怕。

國立海生館研究助理林乃正提醒，海洋汙染除了常見的寶特瓶、吸管、塑膠袋、鐵鋁罐等，菸蒂對海洋生物的殺傷力，也不容小覷，甚至更甚於其他；菸蒂濾嘴由數千種化學成分所組成，成分有砷、鉛、甲醛、甲苯等有毒物質，滲透到水生環境，一樣影響海洋生物，建議有抽菸的遊客隨身帶迷你的熄菸袋。

有鑑於菸蒂對海洋生態造成汙染和傷害，屏東小琉球海湧工作室和台灣咾咕嶼協會別出心裁製作結合社會觀察的菸蒂投票箱。記者潘欣中／翻攝
有鑑於菸蒂對海洋生態造成汙染和傷害，屏東小琉球海湧工作室和台灣咾咕嶼協會別出心裁製作結合社會觀察的菸蒂投票箱。記者潘欣中／翻攝
有鑑於菸蒂對海洋生態造成汙染和傷害，屏東小琉球海湧工作室和台灣咾咕嶼協會別出心裁製作結合社會觀察的菸蒂投票箱。記者潘欣中／翻攝
有鑑於菸蒂對海洋生態造成汙染和傷害，屏東小琉球海湧工作室和台灣咾咕嶼協會別出心裁製作結合社會觀察的菸蒂投票箱。記者潘欣中／翻攝

小琉球 淨灘 吸管

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