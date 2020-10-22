海洋生物殺手別小看菸蒂 小琉球菸蒂投票箱保護海洋

屏東小琉球近年旅遊夯，大量湧入的遊客也造成環境極大負荷；長期關注小琉球環境生態的海湧工作室和台灣咾咕嶼協會，繼發起淨灘、琉行杯、環保餐盒租借、二手雨循環站後，有鑑於菸蒂對海洋生態造成汙染和傷害，又別出心裁製作結合社會觀察的菸蒂投票箱，放置花瓶岩和靈山寺廣場等遊客熱點，希望改變部分癮君子隨手丟菸蒂、傷害海洋的行為。

台灣咾咕嶼協會說，世界地球日那天，小琉球小朋友自行發起撿菸蒂的活動，在不到30分鐘內撿了4000多根的菸蒂，協會於是製作菸蒂投票箱而來向他們致敬，為增添趣味性，同時設計逗趣的題目跟民眾連結，改變部分民眾隨手丟菸蒂的行為；題目是「當你問女朋友或老婆可不可以跟朋友出去喝酒？她的回答是：你去啊？你覺得可以去的嗎？」，也是另類的社會觀察。

「每次淨灘撿到的菸蒂，數量多到嚇人！」協會說，歷次淨灘活動，菸蒂都有數千至上萬個，一般人以為它會隨時間自然分解，不會汙染海洋環境，根據美國非營利組織「海洋保護協會」的資料顯示，海岸收集到的菸蒂數量，不下於海洋中收集到的塑膠袋、食品包裝、寶特瓶或吸管等塑膠製品的數量，它的有毒物質進入海洋一樣可怕。