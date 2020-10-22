有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

高雄市議員黃捷從政以來接到很多不同樣態的騷擾，她說曾接到一封手寫信對她表達愛意，說要用5000萬元包養她，要和她共度餘生，還有許多人從臉書私訊寄下體照給她，其中不少是假帳號。她盼望認同性別平等觀念的人，不要再使用這樣的性玩笑來騷擾女性從政者，要尊重所有的人的自主權。

黃捷說，那封要用5000萬元跟她結婚以共度餘生的信，是手寫信，她接到時覺得很好笑，不知道5000萬元是怎麼來的？感情本來就不是靠價碼決定的，市面上是這樣的行情價嗎？她也不了解，覺得很有趣，是怎麼定價的。

她說「感情的事，不要認為用錢可以買到一個人，不要把女性當物品，女性不是市場上可以喊價的商品。」

黃捷說，寄給她的下體照都是男性，不管是包養或寄下體照，都是女性從政之後常遇到的情況，那是羞辱、貶低女性的身分，還有用女性外表、身材來貶低女性；之前收到恐嚇信，如果是對男性，可能是殺了全家，對於女性則用先姦後殺，試圖威脅她，又用妓女這類的字眼，之前在議會翻白眼的表情照，有人用來當性的玩笑，類似攻擊很多，這也是女性從政者的的困境，所以她一直在倡議性別平等是很重要的。

她表示，從政之後知道女性的身分被對待的非常不平等，面對這些困境，還有很多事要更努力，才不會讓大家以為這樣的玩笑是可以存在的、女性的困境從來不被看見。

她說，如果是威脅恐嚇的內容，有報警；有些人常打電話給她，要聽她聲音，她多會接電話，如果是到騷擾的地步，會封鎖對方的電話號碼，可是有一位男子電話一被封鎖，會換其他號碼打。

黃捷說，面對這些嘲諷，雖很挫折，為什麼要被用這樣的眼光看待？為何要被冷嘲熱諷、甚至是人身攻擊？但知道很多女性從政人員也遇到此困境，所以女性要更堅強、勇敢。

黃捷表示，她不斷在找解決這種問題的方式，也請教過其他女性政治人物，畢竟這是病態的文化，要整體改善，期待認同性別平等觀念的人，不要再使用這種性的玩笑來搔擾女性政治人物，要能尊重所有人的自主權。