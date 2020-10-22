高雄空品預警二級 6處測站呈現稍差等級
因應空氣因PM2.5轉差，高雄市環保局啟動空氣品質預警二期，今天上午有6處測站呈現稍差等級，近中午起空氣轉好。
高雄市環保局「空品報你知」提醒，因陸風導引，昨天累積在郊區、近山區的汙染往平地移動，平地空氣品質昨晚因PM2.5升高而逐漸轉差，今天上午市區AQI出現「局部橘色提醒」。
環保局分析今天大環境空氣概況，因北風明顯增強，風速較強區域逐步往南推進。根據中央氣象局預報，高雄境內北風風速將持續增強，擴散條件正在轉好。
中午前，空氣品質由局部橘色提醒，轉為普通。下午到剛入夜，北風偏強，擴散條件好，空氣品質是普通。今晚北風持續，空氣品質是普通，北高雄則是接近良好等級。
環保局也提醒，北風有挾帶境外汙染，預估周五凌晨至中午影響全台並快速通過，包含濃度較高的PM2.5、輕微的PM10以及O3，敏感族群要多加注意。
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