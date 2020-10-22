議員促建置緊急避難APP 高市警察局長允研議

民進黨高雄市議員郭建盟今天以「如果需要緊急避難時要躲哪裡？」促高雄市警察局公告防空避難設施資訊及建置手機APP供查詢等，以因應各種緊急避難。警察局長劉柏良允諾研議。

郭建盟在議會警消衛環部門質詢時指出，近來共軍接連在西南空域干擾造成戰事疑慮，民眾多次向他反映如果「如果戰爭來了，我們該躲哪裡？」

他舉高雄擁有海、空軍基地還有空、港等重要設施，必然是被覬覦的場域。他指出，高雄現有7873處能容納960萬人的防空避難所，但是有數字沒有位置，質疑高雄防空喊假的，促市府盡速公告防空避難設備資訊，建置防空避難手機APP，會同國防部訂定民眾防空避難準則。

他說，日本與上海研發防空地圖，促政府也要正視「防空疏散避難設施建檔作業要點」規定並展開，促警方跨民政局加速辦理，速依相關要點規定展開公告防空避難設備資訊、建置防空避難手機APP及會同國防部訂定民眾防空避難準則等。

市警局長劉柏良表示，因事涉及中央及地方權責事務，允諾將問題帶回研議。

市警局指出，因設備數量多資訊公開化及數位化等，正由警政機關推動。多數大樓地下室均為防空避難設備，如有需要可優先選擇捷運站體或大樓地下室避難；另依民防法要求公司、廠辦及學校成立防護團，目前已有百餘防護團成立。