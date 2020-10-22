居民發聲搶救恆春百年老榕樹 樹醫師：無知害死了老樹

屏東縣恆春南門城圓環旁原有棵呈傘形的老榕樹，長者愛在樹蔭下聊天下棋聚會，但每逢雨後樹下草地變泥濘，鎮公所2年前協助在樹底鋪設水泥，居民驚見老榕樹由茂密枝葉變成整片枯黃，心疼不已，最近在地方網路社群發出搶救聲；「樹醫師」盧昕宏日前到場診斷確認已無救，死因是樹根被大面積的水泥封住無法呼吸，感嘆錯誤工法害死了老榕樹。

恆春南門圓環旁的百年老榕樹，樹形優美碩大，一直是在地長老聚會乘涼的好所在，老榕樹枯死後，長者又移到百公尺外的大樹下聚會；有居民最近將由茂密枝葉變成整片枯黃的對比照片PO上網，在地方引發熱議，有人直指是「愚蠢的人類為了自己方便，反而害死了它」，老榕樹本來是可以呼吸的，鋪上水泥方便人的需求，卻忘記老榕樹爺爺需要呼吸，有人認為可能得了褐根病，呼籲快找人來治療。

「樹醫師」盧昕宏也是美國ISA國際樹藝協會認證樹藝師，日前應屏東林管處邀請到墾丁國家森林遊樂區講授樹木修剪課後，回程時前往查看，檢視樹幹和樹根已完全枯死，「原本還抱一絲希望，檢視確定沒救了！」；他說，樹木靠樹根吸收土壤養分和呼吸，雖保留大樹主幹旁樹根隙地，但卻被大面積的水泥封住無法呼吸長達2年之久。

他說，如果樹幹和樹枝還有些水份，仍有救活希望，但這棵老榕樹全已經全部乾枯，也呼籲事前要請教樹木專家；一般人對樹木修剪觀念不足，常有「砍頭」或錯誤斷莖、斷根等狀況，無端葬送林木性命或影響林相景觀，錯誤工法反而會害死樹木。