國中生對師砸便當盒致傷 高市啟動適性課程

高雄市1名國中生砸便當盒致老師額頭受傷濺血，還有手腳多處瘀青，目前老師公傷休假中，市府教育局啟動危機事件處理，也將提供學生適性課程。

日前1名國中學生於英文課疑提問了多次遭老師說下課後再問，心生不滿而對老師砸便當盒，致老師頭手受傷多處還有頭部流血。

學校校長今天告訴中央社記者表示，學生有情緒障礙。據知因鑑定未達智能障礙等級，未能接受特殊班的一對一或小班教學。

學校對學生攻擊老師的事件表示遺憾並聲明立即召開學生獎懲委員會依規定予以學生懲處，學生及班級由輔導室及學生輔導諮商中心進行後續輔導。

學生攻擊老師事件，教育局指出會依據「特殊教育法」規定提供學生相關服務，含分散式資源班教師安排社會技巧等特殊需求課程等。

學生為高關懷對象，教育局補助學校經費提供學生適性課程，聘請工時教師助理員或派遣諮商心理師、社會工作師等專業團隊到校服務等需求，以有效改善學生的行為問題，確保教師教學環境為友善、安全、健康的校園學習環境。