高雄有7873處防空避難所可躲空襲？ 郭建盟：無人知！

高雄市議員郭建盟今天上午在高雄市議會質詢時表示，根據警察局給的資料，目前全市有7873處防空避難所，可容960多萬人，可是，避難所在那裡？「嘸人知」，高雄市政府應公告防空避難設施資訊，並規畫防空避難手機APP，同時會同國防部訂定民眾防空避難準則，展開防空準備。高市警察局長劉柏良表示會與中央、地方相關單位溝通。

郭建盟說，共軍軍機不斷擾台，全世界都知道，台灣海峽目前是瀕戰區或域；如果共軍來襲或發射飛彈，國人能反映避難的時間很短，可能只有幾分鐘；高雄是台灣的軍事重鎮，陸、海、空基地、飛彈都在高雄，又有小港機場、高雄港，從歷史看來，高雄都是台灣空襲的重災區。如果共軍來襲，市民要躲在那裡？

他表示，警察局給的資料，今年有7873處防空避難設施，比去年的1萬3000多處少，但不管多少處，這些防空設施到底在那裡？問了很多市民，包括他自己都不知道，另市府還廢除了42處防空洞，遇到共軍飛機、飛彈來襲，連專用的防空洞都沒得躲。

郭建盟說，日本沒有確切的敵人，但日本政府製作防空避難手冊給民眾，有的用漫畫告訴民眾要怎樣躲，也有用手機APP；中國大陸上海、北京在7月、9月間做了大規模的防空避難演習，據對岸媒體報導，也有民防地圖，打開手機就能查到防空位置。

他建議警察局要規畫防空避難APP，並及早公告防空避難資訊，也會同國防部訂定民眾防空避難準則，加強防空避難準備。