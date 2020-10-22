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城市美學 屏東萬年溪畔台灣欒樹秋季限定！
屏東市萬年溪5.5公里，沿岸種植2公里台灣欒樹，每年秋季，台灣欒樹開花，萬年溪畔周邊的觀景平台、木棧道成為最佳觀賞地點，也吸引民眾駐足，屏東縣長潘孟安在臉書分享台灣欒樹萬年溪畔美景，寫下「這是屏東！不是歐洲」。
屏東縣長潘孟安說，屏東推廣城市美學，植樹也是很重要的，公園、路樹，校園的樹種，建構自行車道，都垂直整合，做為季節會開花的樹種，包括台灣欒樹、阿勃勒等，不同樹種，不同季節開花，擘劃不同的城市面貌。
潘孟安說，初步統計這幾年種植約有30多萬棵樹，以屏東台糖公園來說，種植8萬多棵的樹，有些正在成長。機場旁邊外環道機場北路，縣府從2015年開始種樹，不同季節有不同風情面貌。
潘孟安說，屏東縣也製作全縣老樹地圖，針對老樹植物病害，褐根病防治，保護老樹，防止病蟲害，也種幾十萬棵新樹，樹與人民生活相關，在街影、巷弄、公園與校園，都是重要的意象。
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