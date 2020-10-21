晚晴要社工「回捐」僅被罰3500元 高市社會局：明年加重罰

高雄市社會局查到高雄市晚晴婦女協會有要求社工「回捐」的情形，罰晚晴3500元。社會局表示，明年會修改委辦案的記點處罰方式，每查到要1位社工回捐，罰1萬元。

高雄市社會工作人員職業工會接到曾在晚晴服務過的社工投訴，這些社工的工作時間多在近10年，工會根據社工所說的金額統計，估計逾百萬元，但社會局目前查處的是最近一年的委辦案「回捐」情形，相關人員表示，因委辦契約規定如違反合約，每一人次記一點，每一點罰500元，這次查到目前委託的案子從去年到今年4月共有7人次的回捐紀錄，所以罰了3500元。

社會局這幾天檢討此機制，認為罰則偏輕，因此初步決定明年起的委託案，契約中會明定每查到1人被要求回捐，即罰受委託單位1萬元，而且可以連續處罰，以示警惕。

社會局強調，已函文各社福團體，絕不允許社工捐款給受雇單位，受雇單位應覈實給付社工薪資，不得要求或變相強行捐款。為遏止薪資未核實給付或回捐情形，社會局將加重委辦契約違約金，杜絕此類事件再次發生。