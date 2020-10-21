高市警局長劉柏良拚治安加強監視器妥善率 允善用民間資源
高雄市治安近來不平靜，有多起街頭鬥毆事件，高雄市警察局長劉柏良今天指出，街頭暴力鬥毆零容忍，警方將維護治安；至於監視器妥善率81%，因受限經費也將善用民間資源輔助。
市議會今天下午的議程是警消環衛部門報告及備詢，國民黨市議員蔡武宏關切近來治安不平靜的問題，尤其鬥毆事件已列為治安重點。
劉柏良答詢細數多起鬥毆及地檢署門口隨機刺殺案等，事件已迅速破案，鬥毆事件除了要在第一時間趕到現場並抓人，也要清查，如果是幫派也要溯源，他舉左營7月底有擄人事件，警方快速逮人也持搜索票查緝到毒品及另一名通緝犯，強調對於暴力分子在街頭鬥毆絕對零容忍。
他還舉日前美麗華舞廳鬥毆事件為例，雖然業者說要停業3天，但警方仍要求徹查並要揪出滋事者，另外，如果夜店有毒品更無法容忍。
蔡武宏表示，改善監視器的妥善率也很重要，促警方加強建置運作。劉柏良指出，目前2萬2907支監視器的妥善率約81%，礙於全面更新，財政無法支應，不過市府於明年度預算再增加千萬元，不足之處將善用民間900多處的資源以輔助不足。
劉柏良回應無黨籍議員陳善慧要求提出改善治安的方法時指出，會針對不同性質的案件會做大數據分析及預測防範，同時加強員警專業訓練，盼提升破案率。
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