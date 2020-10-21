快訊

林佳龍震怒！成功站斷軌44公分惹議 台鐵局長：加重懲處層級無上限

罹癌六年騎單車獲控制 他再號召癌友結伴環島送愛

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
黃俊鴻（前）發起的吾癌無礙單車環島之旅，今從高雄夢時代出發。圖／黃俊鴻提供
黃俊鴻（前）發起的吾癌無礙單車環島之旅，今從高雄夢時代出發。圖／黃俊鴻提供

6年前罹癌的中華民國吾癌無礙單車環島發起人黃俊鴻，今天再號召癌友結伴環島，不同的是，9天時間不只踩單車，還將探視住在花東及宜蘭的3名癌友，鼓勵他們走出低谷，活出生命的精彩。

響應這次單車環島行動的，還有罹癌的葉明祥及林慧雅，另有3名陪騎員情義相挺，一行人今從高雄夢時代出發，以9天時間逆時鐘環島，途經恆春半島、花東、北海岸以及綠島。

黃俊鴻原在竹科擔任研發人員，2014年12月證實罹患鼻咽癌，被判定存活率不到10%，儘管癌細胞已轉移腦骨及肺，但接觸騎乘運動後都控制良好，連醫生也認為是奇蹟。

「罹癌的人最需要支持與陪伴」黃俊鴻說，當年罹癌時 ，父母及姊姊都在美國，弟弟在北部，妻子選擇離開，留下剛出生的幼子相依為命，他獨自面對癌症，備覺孤單，好在6年來有社團結識的朋友及同事陪伴打氣，之後又接觸騎乘運動，每次排完汗，暢快淋漓，人變清爽，生活更有動力。

他不諱言，因為人生從事業顛峰到丟了工作，落差很大，曾也有自我了結的念頭，但經友人陪伴，找到生命支持的力量，如今他也透過環島行動，向癌友傳遞關懷，不讓他們孤單抗癌。

吾癌無礙單車環島行動，今從高雄夢時代出發。圖／黃俊鴻提供
吾癌無礙單車環島行動，今從高雄夢時代出發。圖／黃俊鴻提供

環島 罹癌 單車

延伸閱讀

康健人壽攜手癌症基金會 發布癌友痛點調查

疫情出國難 結婚新人改環島蜜月「心更貼近」

每7名育齡癌友1人嘗試懷孕 民團籲捍生育選擇權

罹癌音樂教師住安寧病房 捐琴給嘉義孩子讓愛永流傳

相關新聞

晚晴要社工「回捐」僅被罰3500元 高市社會局：明年加重罰

高雄市社會局查到高雄市晚晴婦女協會有要求社工「回捐」的情形，罰晚晴3500元。社會局表示，明年會修改委辦案的記點處罰方式...

高市晚晴協會涉及要求社工回捐 勞工局依法裁處

高雄市晚晴婦女協會涉及要求社工回捐，影響及勞動權益，高雄市勞工局表示，違反勞基法部分已依法裁除，違反職業安全衛生法分，也...

吃香蕉助蕉農 國立勤益科大校友購蕉師生共享

疫情造成農產品出口受阻，價格暴跌，農民損失慘重。國立勤益科技大學校友總會挺蕉農，出資10萬元認購1千2百公斤的香蕉，以實...

屏東早午餐生活節 三大早午餐主廚與小農森林系早午餐

「早午餐之都，就在屏東！」屏東縣政府去年舉辦第一屆的「屏東縣早午餐生活節」從消息發布後，不到一周搶購一空，也有民眾藉由早...

高雄辦肉燥飯爭霸賽 刺激國產豬肉買氣　業餘達人可參加

為了鼓勵國人選購國產豬肉，高雄市農業局和觀光局聯手舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，本月23日中午12時到11月1日...

狗竟也會長乳癌 高雄一流浪狗胸部腫瘤逾6公斤

高雄路竹科學園區附近有民眾發現一隻流浪狗胸部掛著一坨巨瘤，通報台灣動物緊急救援小組送醫後，竟是惡性乳癌合併淋巴轉移，腫瘤...

高雄將辦肉燥飯爭霸賽 黃偉哲：親兄弟明算帳

高雄市長陳其邁多次推薦高雄好吃的肉燥飯，高雄市政府今天更宣布要舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，曾回嗆「要在台南吃到...

北市跨年擬改線上 陳其邁：高雄尊重中央防疫規定

年底即將舉行跨年活動，台北市政府擬規畫若出現15例以上新冠肺炎確診案例，將改採線上轉播或取消跨年。高雄市長陳其邁今受訪強...

高雄百歲人瑞王德永喜歡照相 愛吃生魚片晚餐喝罐啤酒

高雄市百歲人瑞之一、101歲王德永有一套養生之道，他說要保持喜好，每天早起散步，三餐定時，愛吃生魚片，晚餐一定喝一罐啤酒...

港務公司發展4大離岸風電主軸 台中港是風電作業母港

台灣港務公司近年來持續配合政府政策，規劃4大離岸風電主軸，包括「風機預組裝基地」、「國產化專區」、「港勤運維」、「人才培...

高雄六龜山城再造 池田屋等6大景點即起開放

高雄市都市發展局推動「六龜之心」山城再造計畫，完成整建的6處景點即日起開放，市府25日將舉辦「六龜之心．百年山城」系列活...

非營利組織要社工回捐薪資？　經歷過的社工這樣說

大學就讀社工系的「小芬」（暫名），7年前畢業後進入民間社福團體、非營利組織工作，每個月領基本工資。工作2年多後，得知另一...

熱門新聞

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

秀朗橋北側開發案通過 最快後年動工、2023年完工

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。