罹癌六年騎單車獲控制 他再號召癌友結伴環島送愛
6年前罹癌的中華民國吾癌無礙單車環島發起人黃俊鴻，今天再號召癌友結伴環島，不同的是，9天時間不只踩單車，還將探視住在花東及宜蘭的3名癌友，鼓勵他們走出低谷，活出生命的精彩。
響應這次單車環島行動的，還有罹癌的葉明祥及林慧雅，另有3名陪騎員情義相挺，一行人今從高雄夢時代出發，以9天時間逆時鐘環島，途經恆春半島、花東、北海岸以及綠島。
黃俊鴻原在竹科擔任研發人員，2014年12月證實罹患鼻咽癌，被判定存活率不到10%，儘管癌細胞已轉移腦骨及肺，但接觸騎乘運動後都控制良好，連醫生也認為是奇蹟。
「罹癌的人最需要支持與陪伴」黃俊鴻說，當年罹癌時 ，父母及姊姊都在美國，弟弟在北部，妻子選擇離開，留下剛出生的幼子相依為命，他獨自面對癌症，備覺孤單，好在6年來有社團結識的朋友及同事陪伴打氣，之後又接觸騎乘運動，每次排完汗，暢快淋漓，人變清爽，生活更有動力。
他不諱言，因為人生從事業顛峰到丟了工作，落差很大，曾也有自我了結的念頭，但經友人陪伴，找到生命支持的力量，如今他也透過環島行動，向癌友傳遞關懷，不讓他們孤單抗癌。
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