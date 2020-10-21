高市議長頒慰勞金鼓勵基層員警 警局長：力防街頭暴力

高雄市警察局三民一分局連續偵破重大案件，高雄市議長曾麗燕今天和多位議員特別結合民間資源頒發慰勞金，鼓勵基層員警士氣。高雄市警察局長劉柏良強調，美麗華舞廳前發生街頭暴力，相關業者負有社會責任，不容舞廳業者「無責」復業。

曾麗燕說，基層員警是維護地方安全的第一線，每遇重大治安案件總是不眠不休進行查緝，迅速破案，穩定民心； 三民一警分局9月、10月連破大案，包括大連街聚眾打架滋事毀損案、3件假檢警百萬詐欺案、1件假警示帳戶百萬詐欺案等，有效扼阻不法，保障治安和市民安全，議會代表市民感謝基層員警的努力與付出。

到場的劉柏良說，美麗華舞廳18日發生酒客衝突事件，業者未做好自主管理前，不可能只是歇業3天就可以交代，在案件未查清楚前，警方絕對不會同意業者「無責」復業，如舞廳業者執意營業，警方絕對以最強力的勤務手段實施掃蕩。

劉柏良說，業者應加強內部管理和保全人力，如不思改善、再造成社會動盪，警察局將會同市府消防局、經發局、衞生局、環保局等相關單位聯合稽查，直到業者改善為止。