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水情持續吃緊 水利署長賴建信要同仁有最壞的打算

聯合報 / 記者王昭月蔡孟妤／高雄即時報導
水利署長賴建信（中）視察台南及高雄水情，要求同仁要有最壞的打算，最好抗旱準備。記者王昭月／攝影
水利署長賴建信（中）視察台南及高雄水情，要求同仁要有最壞的打算，最好抗旱準備。記者王昭月／攝影

今年降雨偏少，水情吃緊，經濟部水利署長賴建信今天會同台灣自來水公司副總經理李嘉榮到台南及高雄視察水情，要同仁有最壞的打算，做好抗旱的準備。

水利署南區水資源局表示，今年7月初他們察覺可能異常的氣候風險，即與中央氣象局，台水公司、農政單位及縣市政府進行水源跨區調度及加強灌溉管理，做好各種準備，以降低枯旱影響。

賴建信今日視察阿公店水庫，發現仍有1514萬噸蓄水，蓄水率逾99%，這是機動引取旗山溪水源到水庫蓄存的結果。而農業灌溉方面，高雄各灌區二期作預計於10月下旬供灌完成。

南水局表示，進入枯水期，各地川流水都將逐漸降低。由於氣候異常，這次枯旱持續多久尚無法預測，應有最壞的打算、最好的準備，與各水庫管理單位合作，控管好每一滴從水庫出去的水。

水庫 水利署 抗旱

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