快訊

成功站斷軌44公分惹議 台鐵局長：加重懲處層級無上限

免費的陷阱：為何廉價的山域活動，是保育與遊憩的雙輸？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台蕉夯！9個多月外銷3410公噸 創5年來新高

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為穩定台蕉產銷，農糧署啟動外銷，今出貨啟運6公噸至日本，另有14公噸運往中東。記者賴香珊／攝影
為穩定台蕉產銷，農糧署啟動外銷，今出貨啟運6公噸至日本，另有14公噸運往中東。記者賴香珊／攝影

為拓展台蕉外銷族群，農糧署鎖定日本學童，與茨城縣笠間市、水戶市、大洗町及常陸那珂市簽訂合作備忘錄，供給中小學營養午餐，今出貨啟運6公噸至日本，另有14公噸運往中東，而今年已外銷3410公噸，創下近5年來新高。

農糧署指出，國內香蕉種植面積約1.5萬公頃，年產量約35萬公噸，主產區屏東縣及高雄市生產3至5月春蕉，其次為南投縣生產10至翌年2月秋冬蕉，為穩定產銷，啟動拓展外銷及多元加工利用等措施，並媒合外銷業者拓銷國外市場。

農糧署長胡忠一說，台灣香蕉在60年代曾創下年銷日本達40萬公噸紀錄，但後期受菲律賓、厄瓜多等國低價蕉影響，且瞭解台蕉好的多是高齡族群，外銷受阻，而為拓展新族群，將目標鎖定學校午餐水果，向下扎根加深日學童對台蕉的印象。

農糧署去年因此與日本茨城縣笠間市、水戶市及大洗町3市町簽訂合作備忘錄，供給轄內中小學營養午餐水果，受到日本學生喜愛，今年因此延續訂購，更新增常陸那珂市，今因此在台灣青果社台中分社國姓集貨場進行裝櫃出貨啟運作業。

農糧署表示，集貨外銷全是從各地網羅的頂級台蕉，而裝櫃前須先經洗蕉、貼標、裝箱等工作，確認外銷台蕉品質及熟度，確保運抵後市最佳狀態，而今天裝櫃出貨啟運2貨櫃共20公噸，其中6公噸要銷往日本，另14公噸要運至中東杜拜。

胡也提到，入秋早晚漸涼，日夜溫差大使秋冬蕉肉質Q彈，品質更佳，為外銷的最佳時機，而除外銷日本，也銷往新加坡及中東等新興市場，今年至9月底外銷3282公噸，短短不到一個月再增加128公噸，共外銷3410公噸，創近5年新高。

為穩定台蕉產銷，農糧署啟動外銷，今出貨啟運6公噸至日本，另有14公噸運往中東。記者賴香珊／攝影
為穩定台蕉產銷，農糧署啟動外銷，今出貨啟運6公噸至日本，另有14公噸運往中東。記者賴香珊／攝影
台灣香蕉今年至9月底已外銷3282公噸，創下5年來新高。記者賴香珊／攝影
台灣香蕉今年至9月底已外銷3282公噸，創下5年來新高。記者賴香珊／攝影
為穩定台蕉產銷，農糧署啟動外銷，今出貨啟運6公噸至日本，另有14公噸運往中東。記者賴香珊／攝影
為穩定台蕉產銷，農糧署啟動外銷，今出貨啟運6公噸至日本，另有14公噸運往中東。記者賴香珊／攝影

日本 農糧署 中東

延伸閱讀

日本專家進入福島核電站檢測 輻射量為安全值的90萬倍

福島核廢水傳將排入海 菅義偉：不能拖延不決定

頻被日本檢出「台灣輸出病毒」 張上淳點出其中癥結

肯德基轉型「吃到飽」有商機嗎？ 網曝：日本有，人超多

相關新聞

7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

七縣市豪雨、大雨特報。中央氣象局說，今明雨勢最明顯，輕颱沙德爾有機會在明天下半天發展為中度颱風，不過仍要觀察。

國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？

國泰航空今天宣布裁員8500人，旗下港龍航空甚至走入歷史，對比國泰慘狀，中華航空則是宣布十一月起增加香港航線航班，每周北...

影／印尼要求僱主支付來台移工費 被照顧者抗議

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會自7月底收到印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須...

影／台蕉夯！9個多月外銷3410公噸 創5年來新高

為拓展台蕉外銷族群，農糧署鎖定日本學童，與茨城縣笠間市、水戶市、大洗町及常陸那珂市簽訂合作備忘錄，供給中小學營養午餐，今...

宜蘭基隆北海岸溼答答 週末降雨減少下探19度

氣象局今天說，今晚至明天基隆北海岸、宜蘭、大台北地區持續降雨，有局部大雨或豪雨發生的可能性，24日降雨才會明顯減少；23...

花蓮慈濟醫院開發出院準備服務APP 提升照護效能

花蓮慈濟醫院與門諾醫院共同提出的出院準備計畫，獲得健保署東區業務組支持，由花蓮慈濟醫院研發「出院準備服務APP」，整合縣...

成功站斷軌44公分惹議 台鐵局長：加重懲處層級無上限

台鐵5月19日發生3218次成功站重大鐵道事故，斷軌長度高達44公分，還讓兩列車通過。對此，交通部長林佳龍相當震怒。台鐵...

花蓮原住民部落黃昏市集 每天送消費券促買氣

花蓮吉安鄉公所為推廣在地農產品與手工藝品，於鄉公所前公二公園創立「原住民部落黃昏市集」，在營運1個月期間，平日發放200...

差點成漏網之魚！64歲婦腹痛掛急診 AI算出心肌梗塞救命

64歲陳姓婦人日前因腹痛送急救，醫師發現她有高血壓病史，利用新建置完成的AI系統判讀，發現陳婦為心肌梗塞症高危險群，進一...

一期水稻「空包彈」 收穫保險啟動理賠逾1億元

今年1期水稻因面臨低溫、缺水等氣候異常因素，發生稻穗不稔實的「空包彈」，稻農收穫量減少。農委會推出的「水稻區域收穫保險」...

政府撒7.1億改善山域 卻雙輸保育與遊憩？

大家有沒有想過，現在山裡面的亂象是從何而來？對我來說，大眾化只是原因之一，其實還有第二個原因：免費的陷阱。

星宇航空「四寶」回家了 下午2時降落桃園機場

星宇航空最新1架空中巴士A321neo客機，機身編號B-58204，在德國漢堡交機後空機飛渡回國，21日下午2時降落桃園...

熱門新聞

7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

扯！台鐵通報不實竟讓2列車通過44公分斷軌 林佳龍怒了

離職去西藏壯遊能改變人生？ 她曝悲慘下場 網：沒改變也值得

國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？

「太好賺了！」網狂問畢業後出路 一面倒選房仲贏台積電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。