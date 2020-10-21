影／台蕉夯！9個多月外銷3410公噸 創5年來新高

為拓展台蕉外銷族群，農糧署鎖定日本學童，與茨城縣笠間市、水戶市、大洗町及常陸那珂市簽訂合作備忘錄，供給中小學營養午餐，今出貨啟運6公噸至日本，另有14公噸運往中東，而今年已外銷3410公噸，創下近5年來新高。

農糧署指出，國內香蕉種植面積約1.5萬公頃，年產量約35萬公噸，主產區屏東縣及高雄市生產3至5月春蕉，其次為南投縣生產10至翌年2月秋冬蕉，為穩定產銷，啟動拓展外銷及多元加工利用等措施，並媒合外銷業者拓銷國外市場。

農糧署長胡忠一說，台灣香蕉在60年代曾創下年銷日本達40萬公噸紀錄，但後期受菲律賓、厄瓜多等國低價蕉影響，且瞭解台蕉好的多是高齡族群，外銷受阻，而為拓展新族群，將目標鎖定學校午餐水果，向下扎根加深日學童對台蕉的印象。

農糧署去年因此與日本茨城縣笠間市、水戶市及大洗町3市町簽訂合作備忘錄，供給轄內中小學營養午餐水果，受到日本學生喜愛，今年因此延續訂購，更新增常陸那珂市，今因此在台灣青果社台中分社國姓集貨場進行裝櫃出貨啟運作業。

農糧署表示，集貨外銷全是從各地網羅的頂級台蕉，而裝櫃前須先經洗蕉、貼標、裝箱等工作，確認外銷台蕉品質及熟度，確保運抵後市最佳狀態，而今天裝櫃出貨啟運2貨櫃共20公噸，其中6公噸要銷往日本，另14公噸要運至中東杜拜。