提升夜市人潮 高市推市集嘉年華帶動買氣

隨著南高屏肉燥飯大戰開打，高雄市經發局今天趁勢行銷高雄夜市與市集美食，希望透過「傳統市集嘉年華」促銷活動，挽救六合夜市等國際觀光夜市人潮，帶動消費買氣。

高市經發局發布新聞稿指出，高雄市長陳其邁的「肉燥飯」大戰引起硝煙，除了台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安紛紛參戰外，不少市議員也掏出口袋名單應戰。經發局更趁勢行銷高雄夜市、市集美食，計劃推出「傳統市集嘉年華」促銷活動。

高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄夜市與市集美食多不勝數，除了最近人氣爆棚的肉燥飯外，瑞豐夜市的地瓜球、凍檸茶、芋頭牛奶，都是「市集限定」的專屬美食，已成為年輕人必去的打卡熱點，每逢假日總是吸引爆滿人潮。

經發局指出，受疫情影響，以國際旅客為導向的觀光夜市生意銳減。六合國際觀光夜市管理委員會就說，轉型成國際觀光夜市後，主要客源以外國客及陸客團為主，現在因疫情缺乏客源，平日生意受到打擊，但例假日遇到報復性消費，攤商出攤率仍高達8成。

為促進消費，經發局特別趁高雄改名百年規劃行銷活動，「傳統市集嘉年華」將首先於11月4日登場，只要至參與活動的傳統市場或夜市消費滿百，即可參與抽獎，憑存根聯還能集點換好禮，並享有活動現場商品買一送一優惠。

六合夜市則將在11月28日加碼舉辦「夜市辦桌」免費試吃促銷活動，希望帶動夜市觀光人潮，帶動消費買氣。