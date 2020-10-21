小毛頭變阿公！金門烈嶼國中第二屆辦聚會 老同學紅了眼眶

第二屆烈嶼國中同學，在畢業半世紀後，最近透過網路line群組找到彼此，特別在台灣舉辦首次的同學會，並邀請當年老師共聚一堂，同學中年紀最大的今年70歲，最小的也有65歲，老同學久別重逢，多位女同學激動得紅了眼眶，沒想到這輩子還有這個相聚敘舊的機會。

闊別51年，烈嶼國中第二屆同學38人最近在台舉行同學會，遍佈屏東、高雄、台中、桃園、雙北等地的同學都到場參與，會長洪成發、副會長蔡天送、洪國裕，前金門縣副縣長林德恭，總幹事洪永裕，副總幹事洪建旺，連高齡82歲的老師林德取都來了。

主要發起人蔡天送說，當中有不少同學從畢業後，就未曾再相見，多年來，大家都已從毛頭小子，變成白髮蒼蒼的老人，感慨良多。

楊炳氣表示，他們是在民國55年就讀烈嶼國中，最初校名是金城國中烈嶼分校，讀2年級時，才改為烈嶼國中，他回憶，最初臨時學校在上林，後來才搬到現在后井的烈嶼國中校址，因為物資短缺，當時大家還要自己將座椅搬到新校址。

「如果是現在，一定會被家長罵死了！」蔡天送說， 當時的課桌椅都是黏在一起，一堆小毛頭，在老師的率領下，每人搬著自己的桌椅到新校舍，他個頭小，搬不太動，走沒幾步，就要休息好久，一段快2公里、只要20分鐘的路，走了快2小時才到，這段回憶，讓他現在想起來都很難忘。

蔡天送也說， 以前早晨升旗後，學校就會規定同學都要到戶外撿宣傳單，他說早期大陸會空漂宣傳單，伴隨的還有糖果、餅乾與牙刷等日用品，他們感覺就像在玩「尋寶遊戲」，很認真找尋。

他回想起，最怵目驚心的，應該是某天中午，聽到巨大的爆炸聲，原來有民眾撿到地雷，打算拿去賣，沒想到竟然引爆，當場血肉模糊，把他們都嚇壞了；最開心的時刻，則是大小金門交通船沒開，老師無法來上課，班長就會帶著全班打籃球，改成上體育課。

洪成發則說，以前的老師，很多都是軍人來兼課，大江南北的口音一堆，他記憶中，教英文跟國文的外省腔特別重，剛開始都聽不懂，後來請老師講慢一點，適應一段時間才克服，當中也鬧出不少笑話。

烈嶼國中第二屆人才濟濟，當中洪成發是資深縣議員與鄉長；林德恭當過副縣長金酒董事長；蔡天送是金門知名的零售業董事長，還有不少是軍公教。

林德恭也說，以前考不好，都要吃「竹筍炒肉絲」，老師會拿著藤條打手心，但現在回想起來，不會怨恨老師，反而很懷念與感激。