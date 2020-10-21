高市治安引發關注 議會贈慰問金讚警方破案快

高雄市治安狀況引發媒體關注，但高雄市警方短時間內迅速破案表現仍獲高雄市議會肯定。高雄市議長曾麗燕今天頒贈慰問金給高雄市警局三民一分局，感謝警方維護治安不遺餘力。

高雄市議會下午警消環衛部門業務報告，曾麗燕會前頒贈慰問金給高雄市警察局三民第一分局，感謝三民一分局偵破大連街聚眾打架滋事毀損案、假檢警百萬詐欺案、假警示帳戶百萬詐欺案等，高雄市警察局長劉柏良也到場感謝議會鼓勵。

曾麗燕表示，基層員警是維護地方安全的第一線，每遇重大治安案件總是不眠不休進行查緝，警方近期透過迅速破案，成功穩定民心，議會因此透過集資，慰勞基層員警的努力與付出。

曾麗燕會後接受媒體聯訪強調，高雄市近期治安確實成為全國注目焦點，她希望警方再加把勁，滿足百姓對治安的期待，不要案件發生後才去關心，而是平常多到娛樂場所等治安死角走動，才不會慢半拍。

劉柏良表示，維護治安是警政同仁的任務，警方除加強掃蕩不法，更會嚴厲掃毒；他重申零容忍立場，希望各類業者做好自主管理，因為警方不會錯放任何一個治安死角。

國民黨高雄市議員曾俊傑結合關心治安的港都警友會及民間人士資源，配合議會慰勞行程，鼓勵默默付出的基層員警；時代力量議員林于凱、民進黨議員鄭孟洳、國民黨議員童燕珍及陳若翠則表示，支持警察依法行政，議會將成為警察的後盾。