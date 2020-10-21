高雄85期重劃區鳳山博愛路與曹公路段 今天通了

高雄市政府為健全鳳山車站鄰近區域交通網絡，在都市計畫規劃車站環狀道路系統並以市地重劃方式開發，其中配合第85期市地重劃開發作業的鳳山博愛路接曹公路路段，今天開放通車，將能有效疏散鳳山車站東西向車流。

高雄市地政局第85期市地重劃開發作業，配合鐵道等地上物拆除及鐵路地下化通車期程，採分階段施工。

地政局表示，鳳山第85期市地重劃工程第一階段主要是配合鳳山車站地下停車場啟用，優先新闢和平路西段道路，以銜接停車場出入口，並打通曹公路-文衡路，串聯被鐵道隔絕1世紀的前、後站，已在108年10月18日通車。

第2階段進一步拓寬鳳山中正路（博愛路至協和路段），並將鄰近博愛路、鳳松路交叉路口界面重新銜接舖設瀝青混凝土路面，相關工程在今年5月18日開放雙向雙車道通行；第3階段則是今日通車的博愛路橫接曹公路與和平路南接新闢20公尺寬道路路段，可強化車站交通轉運機能題。