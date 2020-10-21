快訊

「台灣第一特務」涉共諜案 法官裁定羈押禁見

日職／陳偉殷客場先發戰西武 上演14歲差左投對決

打造智慧城市 陳其邁：亞灣區建置AIOT示範場

中央社 / 高雄21日電

高雄市陳其邁今天出席產業論壇指出，高雄市未來發展優勢，會從5G、AIOT至工業4.0，台灣第一個最完整的5G、AIOT示範場域會座落在高雄的亞洲新灣區，預計明年初可建構好。

陳其邁出席產業論壇以「智慧城市的治理與願景」為題，分享高雄城市經驗與解決方案，提出技術創新、系統創新、服務創新3階段要透過創新加速效率、落實環境永續，提升生活便利性。

他說，政府要解決民眾的需求，因此城市智慧服務、交通運輸規劃需以人本、人性為考量，針對使用者、城鄉差距及各式不同需求解決問題。

交通運輸路網方面，陳其邁針對高雄地理環境說明，轄內有亞洲新灣區的都會區也有那瑪夏、茂林偏鄉地區；要因地制宜發展便利交通兼顧永續環境非常重要，也要集思廣益。

談到高雄未來發展優勢，他說，不論從5G、AIOT至工業4.0；台灣第一個最完整的5G、AIOT的示範場域會落在高雄的亞灣區，預計年底到明年初左右，包括5G營運商、系統整合商，以及平台商皆建構好，市府會提供營運成本、資金等面向的優惠，積極推動智慧城市，致力打造友善環境。

「騎機新世代驅動大未來：第一屆智慧移動產業論壇」在台北國際會議中心舉行，行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、經濟部部長王美花及陳其邁等人齊聚一堂探討台灣的智慧移動產業。

陳其邁 高雄市 行政院

延伸閱讀

捷運小港林園線改中運量 高捷局：財務考量

高雄辦肉燥飯爭霸賽 黃偉哲：計畫外洩被搶先

北市跨年擬改線上 陳其邁：高雄尊重中央防疫規定

跨年晚會防疫舉辦標準 陳其邁：尊重中央規定

相關新聞

高市晚晴協會涉及要求社工回捐 勞工局依法裁處

高雄市晚晴婦女協會涉及要求社工回捐，影響及勞動權益，高雄市勞工局表示，違反勞基法部分已依法裁除，違反職業安全衛生法分，也...

吃香蕉助蕉農 國立勤益科大校友購蕉師生共享

疫情造成農產品出口受阻，價格暴跌，農民損失慘重。國立勤益科技大學校友總會挺蕉農，出資10萬元認購1千2百公斤的香蕉，以實...

屏東早午餐生活節 三大早午餐主廚與小農森林系早午餐

「早午餐之都，就在屏東！」屏東縣政府去年舉辦第一屆的「屏東縣早午餐生活節」從消息發布後，不到一周搶購一空，也有民眾藉由早...

高雄辦肉燥飯爭霸賽 刺激國產豬肉買氣　業餘達人可參加

為了鼓勵國人選購國產豬肉，高雄市農業局和觀光局聯手舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，本月23日中午12時到11月1日...

狗竟也會長乳癌 高雄一流浪狗胸部腫瘤逾6公斤

高雄路竹科學園區附近有民眾發現一隻流浪狗胸部掛著一坨巨瘤，通報台灣動物緊急救援小組送醫後，竟是惡性乳癌合併淋巴轉移，腫瘤...

高雄將辦肉燥飯爭霸賽 黃偉哲：親兄弟明算帳

高雄市長陳其邁多次推薦高雄好吃的肉燥飯，高雄市政府今天更宣布要舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，曾回嗆「要在台南吃到...

北市跨年擬改線上 陳其邁：高雄尊重中央防疫規定

年底即將舉行跨年活動，台北市政府擬規畫若出現15例以上新冠肺炎確診案例，將改採線上轉播或取消跨年。高雄市長陳其邁今受訪強...

高雄百歲人瑞王德永喜歡照相 愛吃生魚片晚餐喝罐啤酒

高雄市百歲人瑞之一、101歲王德永有一套養生之道，他說要保持喜好，每天早起散步，三餐定時，愛吃生魚片，晚餐一定喝一罐啤酒...

港務公司發展4大離岸風電主軸 台中港是風電作業母港

台灣港務公司近年來持續配合政府政策，規劃4大離岸風電主軸，包括「風機預組裝基地」、「國產化專區」、「港勤運維」、「人才培...

高雄六龜山城再造 池田屋等6大景點即起開放

高雄市都市發展局推動「六龜之心」山城再造計畫，完成整建的6處景點即日起開放，市府25日將舉辦「六龜之心．百年山城」系列活...

非營利組織要社工回捐薪資？　經歷過的社工這樣說

大學就讀社工系的「小芬」（暫名），7年前畢業後進入民間社福團體、非營利組織工作，每個月領基本工資。工作2年多後，得知另一...

黃捷和社工會批高雄晚晴要社工回捐、離職　晚晴有話說

高雄市議員黃捷今天和高雄市社會工作人員職業工會祕書長郭志南今天上午開記者會指控高雄市晚晴協會不但要社工回捐，近日並要一名...

熱門新聞

批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

汐止6千里民回家得穿貨櫃場 議員批「比偏鄉還偏鄉」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。