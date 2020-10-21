打造智慧城市 陳其邁：亞灣區建置AIOT示範場

高雄市長陳其邁今天出席產業論壇指出，高雄市未來發展優勢，會從5G、AIOT至工業4.0，台灣第一個最完整的5G、AIOT示範場域會座落在高雄的亞洲新灣區，預計明年初可建構好。

陳其邁出席產業論壇以「智慧城市的治理與願景」為題，分享高雄城市經驗與解決方案，提出技術創新、系統創新、服務創新3階段要透過創新加速效率、落實環境永續，提升生活便利性。

他說，政府要解決民眾的需求，因此城市智慧服務、交通運輸規劃需以人本、人性為考量，針對使用者、城鄉差距及各式不同需求解決問題。

交通運輸路網方面，陳其邁針對高雄地理環境說明，轄內有亞洲新灣區的都會區也有那瑪夏、茂林偏鄉地區；要因地制宜發展便利交通兼顧永續環境非常重要，也要集思廣益。

談到高雄未來發展優勢，他說，不論從5G、AIOT至工業4.0；台灣第一個最完整的5G、AIOT的示範場域會落在高雄的亞灣區，預計年底到明年初左右，包括5G營運商、系統整合商，以及平台商皆建構好，市府會提供營運成本、資金等面向的優惠，積極推動智慧城市，致力打造友善環境。

「騎機新世代驅動大未來：第一屆智慧移動產業論壇」在台北國際會議中心舉行，行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、經濟部部長王美花及陳其邁等人齊聚一堂探討台灣的智慧移動產業。