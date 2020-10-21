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墾丁開放10釣點挨批太龜毛 墾管處將重提許可證機制

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處4年多前開放10處釣點，被釣友批不切實際又難遵循，不少釣友越區在台電核三廠出水口海域的消波塊上垂釣，未見取締。記者潘欣中／攝影
墾管處4年多前開放10處釣點，被釣友批不切實際又難遵循，不少釣友越區在台電核三廠出水口海域的消波塊上垂釣，未見取締。記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園管處理處為兼顧生態保育和民眾休閒娛樂，4年多前在一般管制區海域開放10處釣點，今年底前要檢討修正，墾管處定本月27日召開公聽會，在釣友爭取全面開放和環團要求官方謹慎把關的氛圍下，墾管處參考海保署去年底和釣友協會合作在台中港推垂釣認同卡作法，研擬付費釣魚許可證管理機制，若獲多數釣友支持，不排除擴大釣點。

墾丁國家公園成立後，區內釣魚依國家公園法需申請許可，但從來沒有釣友向墾管處申過，墾管處2016年規畫10處岸際釣點，試辦墾丁國家公園一般管制區垂釣許可管理要點，開放魚種和魚種大小設限，1人限1竿，每年3至5月和颱風警報日禁釣，釣友雖認為「誠意」不足，但也默默接受，正式開辦3年後要檢討成效，墾管處27日下午開公聽會邀學者、地方人士、環團和釣友代表交換意見。

「一般管制區海域全面且免費開放釣魚，是唯一訴求！」串連釣友前往表達爭取開放心聲的吳姓釣友說，大家支持生態保護區及特別景觀區海域禁鈞，但一般管制區限縮10處釣點，不僅少得可憐，還限制點位方圓50公尺內範圍，假日根本不敷使用，不切實際又難遵循，釣魚是是友善漁法，鎮長陳文弘和立委周春米當天也將力挺。環團贊同開放釣點，但在棄置垃圾、越區釣魚亂象未改善前，不宜全面開放。

「若釣魚許可證機制獲支持，會規畫擴大開放釣點！」墾管處有關主管表示，釣魚許可證機制早在10多年前就提出討論，當時被打回票，現在時空環境已不同，海保署去年底和在地釣友協會合作在台中港推垂釣認同卡，每次入港持卡付費並享有意外險，釣友接受度不錯，墾管處重提的釣魚許可證機制類似垂釣認同卡，未來可提供區內釣點維護管理數據上的參考，原則採在地人有優惠的付費制，但要等大方向確定再來討論細節。

墾管處4年多前開放10處釣點，被釣友批不切實際又難遵循，將在27日的公聽會上爭取一般管制區海域全面開放。記者潘欣中／攝影
墾管處4年多前開放10處釣點，被釣友批不切實際又難遵循，將在27日的公聽會上爭取一般管制區海域全面開放。記者潘欣中／攝影

墾管處 國家公園 墾丁

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