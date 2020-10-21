捷運小港林園線改中運量 高捷局：財務考量

高雄市加速大眾運輸系統興建，市議員王耀裕不滿林園線從現行紅線小港延伸銜接卻要改行中運量規格，無法「一車到底」；捷運局長吳義隆說，因財務考量改採中運量。

國民黨市議員王耀裕今天在市議會交通委員會針對小港、林園線指出，地方居民爭取多時才獲得中央允諾興建延伸線，但要從既有小港站延伸到林園，捷運型式卻從紅線的重運量改中運量，他批評只有財務考量，沒有前瞻眼光。

他說，總統蔡英文及市長陳其邁於選舉時承諾要用最快的速度打造小港、林園捷運；豈料是條無法讓林園人「一車到底」的捷運；原本新台幣464億元的捷運計畫縮水為238億元要改採高架中運量興建，他批評財務考量讓林園線的興建盡失專業評估。

他指出，未來林園人從高鐵站搭乘捷運紅線回林園要再轉乘不同系統的林園線，讓大眾運輸系統的興建盡失效益，促捷運局了解基層期待，勿讓林園人成為二等公民。他舉日前北北基市長才討論決定將基隆輕軌升級為捷運；反觀林園線卻開倒車。

吳義隆坦言，林園線無法一車到底是財務不可行，也曾要求中央給予補貼，多次爭取未果，改採中運量是推動林園線可行的契機，同時滿足財務考量及地方期待，允諾會做好車輛銜接規劃，方便乘客轉乘，但王耀裕仍促捷運局重新評估林園線的興建型式。

捷運局指出，目前林園線修正案已提報交通部，盼民國111年下半年動工。

國民黨市議員黃紹庭也針對輕軌二階爭議路線指出，美術館一帶人口稠密，市府還在沿用20年前的規劃設計案興建輕軌，質疑輕運量不符時代需求，促市長陳其邁向中央爭取「輕軌升級」，給高雄人一條有運量且安全的捷運，而不是讓高雄人當「次等公民」的輕軌。