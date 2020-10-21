快訊

評／社宅為何需要社區營造？以台北青創計畫為例

北北基等7縣市大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市晚晴協會涉及要求社工回捐 勞工局依法裁處

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市晚晴婦女協會涉及要求社工回捐，影響及勞動權益，高雄市勞工局表示，違反勞基法部分已依法裁除，違反職業安全衛生法分，也已依法限期改善。

勞工局表示，晚晴要求社工回捐的作法涉違反第23條第1項(工資未於約定發薪日發給)、第30條第5項(部分勞工出勤紀錄未依法保存5年)規定，已依法裁處。另違反職業安全衛生法部分：包括未有工作守則報備紀錄；勞工人數未達100人，未以執行紀錄或文件代替執行職務遭受不法侵害預防計；未有丙種職業安全衛生業務主管等缺失。

勞工局也說，晚晴協會所屬社工因10月16日遭協會告知解僱，並被要求簽署自願離職切結書，引發爭議，已向勞工局提起勞資爭議調解，社工主張協會應依法給付預告工資、資遣費、開立非自願離職證明書外，並應給付10月份工資、車資補貼及年終獎金。

勞工局隔日即會同社會局進行勞動檢查，現已排定調解時間，將全力協助社工爭取權益，20日並再度就相關事項進行釐清，責成晚晴協會在社工完成服務個案交接資料後，依法給付相關費用。

社工 勞工局

延伸閱讀

高市府促返還晚晴社工回捐薪資 否則加重裁罰

非營利組織要社工回捐薪資？　經歷過的社工這樣說

黃捷和社工會批高雄晚晴要社工回捐、離職　晚晴有話說

台南地震鹽水民宅天花板崩坍3口逃一劫 做工行善團送暖

相關新聞

高雄辦肉燥飯爭霸賽 刺激國產豬肉買氣　業餘達人可參加

為了鼓勵國人選購國產豬肉，高雄市農業局和觀光局聯手舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，本月23日中午12時到11月1日...

高市晚晴協會涉及要求社工回捐 勞工局依法裁處

高雄市晚晴婦女協會涉及要求社工回捐，影響及勞動權益，高雄市勞工局表示，違反勞基法部分已依法裁除，違反職業安全衛生法分，也...

吃香蕉助蕉農 國立勤益科大校友購蕉師生共享

疫情造成農產品出口受阻，價格暴跌，農民損失慘重。國立勤益科技大學校友總會挺蕉農，出資10萬元認購1千2百公斤的香蕉，以實...

屏東早午餐生活節 三大早午餐主廚與小農森林系早午餐

「早午餐之都，就在屏東！」屏東縣政府去年舉辦第一屆的「屏東縣早午餐生活節」從消息發布後，不到一周搶購一空，也有民眾藉由早...

狗竟也會長乳癌 高雄一流浪狗胸部腫瘤逾6公斤

高雄路竹科學園區附近有民眾發現一隻流浪狗胸部掛著一坨巨瘤，通報台灣動物緊急救援小組送醫後，竟是惡性乳癌合併淋巴轉移，腫瘤...

高雄將辦肉燥飯爭霸賽 黃偉哲：親兄弟明算帳

高雄市長陳其邁多次推薦高雄好吃的肉燥飯，高雄市政府今天更宣布要舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，曾回嗆「要在台南吃到...

北市跨年擬改線上 陳其邁：高雄尊重中央防疫規定

年底即將舉行跨年活動，台北市政府擬規畫若出現15例以上新冠肺炎確診案例，將改採線上轉播或取消跨年。高雄市長陳其邁今受訪強...

高雄百歲人瑞王德永喜歡照相 愛吃生魚片晚餐喝罐啤酒

高雄市百歲人瑞之一、101歲王德永有一套養生之道，他說要保持喜好，每天早起散步，三餐定時，愛吃生魚片，晚餐一定喝一罐啤酒...

港務公司發展4大離岸風電主軸 台中港是風電作業母港

台灣港務公司近年來持續配合政府政策，規劃4大離岸風電主軸，包括「風機預組裝基地」、「國產化專區」、「港勤運維」、「人才培...

高雄六龜山城再造 池田屋等6大景點即起開放

高雄市都市發展局推動「六龜之心」山城再造計畫，完成整建的6處景點即日起開放，市府25日將舉辦「六龜之心．百年山城」系列活...

非營利組織要社工回捐薪資？　經歷過的社工這樣說

大學就讀社工系的「小芬」（暫名），7年前畢業後進入民間社福團體、非營利組織工作，每個月領基本工資。工作2年多後，得知另一...

黃捷和社工會批高雄晚晴要社工回捐、離職　晚晴有話說

高雄市議員黃捷今天和高雄市社會工作人員職業工會祕書長郭志南今天上午開記者會指控高雄市晚晴協會不但要社工回捐，近日並要一名...

熱門新聞

批新北荒謬設計 律師：淡北道路恐成超大型停車場

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多 潛水員：堆如山清不完

嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

台南地震鹽水民宅天花板崩坍3口逃一劫 做工行善團送暖

國5頭城段取消路肩通行小客車 頭城人怒連署爭權益

苗栗國？節電彩繪特優作品爭議 縣府：尊重評審專業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。