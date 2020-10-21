高市晚晴協會涉及要求社工回捐 勞工局依法裁處

高雄市晚晴婦女協會涉及要求社工回捐，影響及勞動權益，高雄市勞工局表示，違反勞基法部分已依法裁除，違反職業安全衛生法分，也已依法限期改善。

勞工局表示，晚晴要求社工回捐的作法涉違反第23條第1項(工資未於約定發薪日發給)、第30條第5項(部分勞工出勤紀錄未依法保存5年)規定，已依法裁處。另違反職業安全衛生法部分：包括未有工作守則報備紀錄；勞工人數未達100人，未以執行紀錄或文件代替執行職務遭受不法侵害預防計；未有丙種職業安全衛生業務主管等缺失。

勞工局也說，晚晴協會所屬社工因10月16日遭協會告知解僱，並被要求簽署自願離職切結書，引發爭議，已向勞工局提起勞資爭議調解，社工主張協會應依法給付預告工資、資遣費、開立非自願離職證明書外，並應給付10月份工資、車資補貼及年終獎金。

勞工局隔日即會同社會局進行勞動檢查，現已排定調解時間，將全力協助社工爭取權益，20日並再度就相關事項進行釐清，責成晚晴協會在社工完成服務個案交接資料後，依法給付相關費用。